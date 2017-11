La FIFA impide a un niño saharaui jugar en Alzira

«No entendemos por qué nuestro 'hijo' puede estar escolarizado pero no puede jugar al fútbol». Freiken es un joven saharaui de 15 años que vive en Alzira desde hace ya dos. Entrena en uno de los dos clubes de la ciudad, el Ciutat d'Alzira, pero no puede jugar porque la FIFA no le tramita la ficha federativa. ¿La razón? El ente internacional aprobó una normativa enormemente exigente para intentar proteger a los niños, afectados en ocasiones por el tráfico de menores con la excusa del fútbol. Bien lo saben el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que han estado un año sin poder fichar por culpa de sus contrataciones ilícitas de jugadores menores.

Es por ello que los progenitores de Freiken aceptaron que el menor se desplazase a Alzira y que, después, se quedase a vivir en la familia de Raúl Navarro. «Desde el principio vi que estaba enamorado del fútbol y, como yo soy entrenador, me lo llevé a entrenar. Lleva tres temporadas con unos compañeros con los que no puede jugar. Es injusto», afirma el padre de acogida. Algunos abogados, incluso, opinan que el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores podría vulnerar los derechos de los menores, en función de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, e incluso la legislación autonómica. Al estar Freiken sólo acogido, la FIFA reclama conocer las condiciones económicas de los padres de origen, no de la alcireña.

«Me he llevado varias veces al niño a la federación y sale siempre llorando de allí. Cada vez me piden más papeleo pero al final la respuesta es la misma. La única solución que nos dan es que sus padres vengan a vivir aquí y tengan un contrato laboral. De lo contrario dicen que no podrá jugar hasta que tenga 18 años», relata Navarro. Su familia de acogida ha querido comprometerse por escrito a que Freiken no saldrá del Ciutat d'Alzira hasta que sea mayor de edad pero la federación no lo acepta como válido. Las últimas modificaciones realizadas por la FIFA el pasado abril consideran que una causa por la que se puede inscribir a un menor en un equipo federado de otro país es si éste es un refugiado por razones humanitarias, acompañado de sus padres o sin compañía de estos. En el caso de Freiken, sin embargo, no se ha tenido en cuenta su consideración de refugiado.

«Casos como el del chico de Alzira tenemos en la federación un número muy alto y en el 95 % de las ocasiones acaban jugando porque se tiene en cuenta la ilusión de los menores. Sin embargo, hay casos en los que no pueden hacerlo porque se tiene que proteger su integridad y los padres o tutores tienen que aportar toda la información requerida», explica la federación valenciana.