La XVII Volta a Peu Solidària «És Possible» tanca el Circuit

El XIII Circuit Divina Pastora de Carreres Populars de València arribarà a la seua fi diumenge que ve 26 de novembre amb la celebració de la 17a Volta a Peu Solidària «És Possible». La carrera està organitzada per la Fundació Esportiva Municipal de València en col·laboració amb el Club Esportiu «És possible» i destaca pel seu compromís solidari, destinant en esta ocasió els fons recaptats, un euro solidari aportat pels participants que ho desitgen, a l'associació Avatcor, que treballa per a ajudar a millorar l'estat físic i emocional de les persones trasplantades de cor.

La carrera discorre pel barri de Nou Campanar sobre un traçat de 6.400 metres, la segona major distància del circuit, recorrent els carrers de Mestre Rodrigo, General Avilés, Pío Baroja, Camp de Túria, Corts Valencianes i Nicasio Benlloch. Tant l'eixida com la meta estaran situades en el carrer de la Safor número 163, a l'altura de la Dama d'Elx.

Com ha sigut durant tot el circuit, les inscripcions per a corredors, limitades a 2.000 participants, es mantindran obertes fins al dijous 23 de novembre a les 20 h a un cost de 2,55€. Així mateix també es podrà participar en les modalitats de marxa a peu i marxa nòrdica, les inscripcions de les quals, limitades a 1.000 participants, podran fer-se a través de la pàgina web www.deportevalencia.com/carreras o bé personant-se en el punt d'eixida el mateix dia de la carrera entre les 7:30 i les 8:55 h. Estes modalitats no són competitives. El cost de la inscripció en este cas és d'1 euro solidari.

Els corredors amb dorsal preferent (A, B, C i D) seran els primers a eixir a les 09:00 h. A continuació serà el torn de la resta de corredors a les 09:04 h i, finalment, a les 09:05 h eixiran els participants pertanyents a la modalitat de marxa a peu i marxa nòrdica. L'eixida tindrà lloc en el carrer de la Safor, a l'altura de la Dama d'Elx. Esta prova comptarà amb carreres infantils en què poden participar xiquets i xiquetes menors de 14 anys. El nombre d'inscripcions per a esta categoria està limitat a 300 i els interessats a participar també han d'inscriure's a través de la web oficial.