Recital pasador de Marc Gasol en la derrota de Memphis ante los Nuggets

El veterano base José Manuel Calderón siguió como titular ganador de los Cavaliers de Cleveland y el ala-pívot Juancho Hernangómez también lo hizo como reserva con los Nuggets de Denver en el duelo que ganaron a los devaluados Grizzlies de Memphis con el pívot Marc Gasol de líder.



Calderón mantiene la confianza del entrenador Tyronn Lue y ayudó a los Cavaliers a conseguir la victoria por 100-99 ante los Hornets de Charlotte, en lo que fue el séptimo triunfo consecutivo de los actuales campeones de la Conferencia Este.



El jugador de Villanueva de la Serena disputó 20 minutos como titular y aportó tres puntos al anotar 1 de 2 tiros de campo, que fueron intentos de triple, y no hizo ningún tiro desde la línea de personal.



Calderón también capturó dos rebotes defensivos, dio una asistencia, perdió dos balones y cometió dos faltas personales.





Doble-doble de Marc Gasol

Derrota de los Raptors de Ibaka

Seis puntos de Willy ante los Hawks

El menor de los hermanos Hernangómezy ayudó a los Nuggets de Denver a alcanzar el triunfo de 104-92 frente a los Grizzlies de Memphis, que perdieron el séptimo partido consecutivo.Hernangómez disputó 18 minutos en los que aportó tres puntos al anotar 1 de 2 tiros de campo, que fueron todos hechos desde fuera de la línea del perímetro.El jugador internacional español también capturó cinco rebotes -todos defensivos-, recuperó un balón, perdió otros dos y cometió dos faltas personales.Ahí se acabaron los triunfo para los jugadores españoles porque su compatriota, el pívot Marc Gasol, el hombre franquicia de los Grizzlies no pudo evitar otra derrota del equipo de Memphis que sigue en plena crisis de juego.El mediano de los hermanos Gasol disputó 38 minutos en los que consiguió un, su mejor marca de la temporada en esa faceta del juego.Pero la aportación de Gasol, tercer doble-doble consecutivo y el décimo en lo que va de temporada, no fue suficiente a la hora de superar la mejor labor de conjunto de los Nuggets.El jugador de Sant Boi siguió sin su mejor inspiración encestadora, incluido un triple de cinco intentos, y acertó 4-4 desde la línea de personal.Gasol también capturó seis rebotes --defensivos--, recuperó dos balones, perdió cuatro y cometió tres faltas personales.El ala-pívotestuvo cerca de alcanzar la victoria, pero al final su equipo de los Raptors de Toronto no pudo superar a los revaluados Pacers de Indiana que se impusieron por 107-104.Ibaka consiguió ocho puntos en los 21 minutos que jugó de titular, falló los dos intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal.El jugador congoleño español mantuvo su presencia dentro de la pintura al capturar siete rebotes --todos defensivos--, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió tres, puso un tapón y cometió cuatro faltas personales.El pívotvolvió a tener minutos, esta vez 19, como reserva de los Knicks de Nueva York que no pudieron superar la visita a Atlanta, donde perdieron por 116-104 ante el equipo local de los Hawks.El mayor de los hermanos Hernangómez, destacó también en el juego interior con siete rebotes, incluidos cuatro defensivos, dio una asistencia, puso un tapón, perdió dos balones y cometió cuatro faltas personales.Mientras que el escolta-alerocomo reserva de los Thunder de Oklahoma City que siguieron con su inconsistencia y esta vez perdieron de locales por 98-99 ante los Pistons de Detroit.Abrinesal fallar los dos tiros de campo que hizo, incluido un intento de triple, capturó un rebote, dio una asistencia y recuperó un balón.