Francia se lleva la décima «ensaladera» de su historia

Lucas Pouille ganó sin contemplaciones a Steve Darcis (6-3, 6-1 y 6-0) y selló la conquista del título de la Copa Davis a Francia, el décimo en su historia y el primero desde el 2001. Pouille no dio opción a la sorpresa y solventó con autoridad el triunfo para sumar el tercer punto para el conjunto galo y deshacer el empate que previamente había establecido el belga David Goffin, que superó a Jo-Wilfried Tsonga, por 7-6 (5), 6-3 y 6-2 en dos horas y 44 minutos, en el duelo entre los dos números uno.

Francia, que llegó a la última jornada de la final disputada en Lille con ventaja en la serie después de la victoria el sábado en el enfrentamiento de dobles, aprovechó la segunda de las opciones que disponía para conseguir el éxito.

El encuentro definitivo de la final del estadio Pierre Mauroy quedó en manos de los segundos jugadores de los respectivos finalistas. Un choque sin precedentes entre Lucas Pouille, decimoctava raqueta del circuito, vencedor este año en Viena, Stuttgart y Budapest y finalista en Marsella, con cuatro títulos en su historial a los veintitrés años; y un bagaje mayor al del veterano Darcis, con solo dos trofeos y el último hace nueve temporadas, en Memphis. El tenista de Lieja, de 33 años, nunca estuvo cerca del triunfo.

Pouille, espoleado por los seguidores que abarrotaron el pabellón, tuvo un arranque arrollador. A la hora de partido tenía ya medio triunfo en la mano después de haber cerrado, casi sin contratiempos, los dos primeros sets por 6-3 y 6-1.



Bélgica no reacciona

Bélgica, que aspiraba en su segunda final al primer título de Copa Davis de su historia, no dio sensación de reacción. De hecho, en el tercer set perdió pronto su saque y se encontró con un 5-0 en contra insalvable y definitivo. Pouille, que no concedió a su rival posibilidad alguna de rotura de saque, cerró la victoria después de una hora y 34 minutos y Francia conquistó la Ensaladera por décima vez.Capitaneado por Yannick Noah y con un cuarteto formado por Jo Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet y Herbert Pierre Hughes, Francia recuperó el dominio del tenis mundial, algo que no lograba desde el 2010 y que desde entonces había tenido cerca en otras tres ocasiones sin éxito (perdió las finales del 2002 con Rusia, del 2010 contra Serbia y del 2014 ante Suiza).

Francia ganó a Bélgica y logró la Copa Davis por décima vez para igualar con Gran Bretaña como tercer país que más triunfos ha conseguido en esta competición: Estados Unidos (32) y Australia (28).