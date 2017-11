El motociclismo valenciano homenajea a Pedro J. Vallespí

El colaborador de Levante-EMV Pedro J. Vallespí recibió ayer en l'Alcúdia un cálido homenaje por sus 40 años plasmando con su cámara todo cuando acontece en el motociclismo en la Comunitat Valenciana. Y es que, como se dice en el mundillo motociclista: «si Vallespí no existiese, habría que inventarlo».

Al acto se sumó el campeón del Mundo, Manuel Champi Herreros, quien obsequió al reportero con uno de sus cascos, con una decoración idéntica a la que lucía cuando en 1989 consiguió el título mundial en el circuito de Brno. Además de Champi, fueron innumerables los motoclubs, pilotos y otras personas las que se adhirieron al homenaje. Vallespí es historia del motociclismo y no hay ningún piloto que no tengan una foto en su archivo particular.