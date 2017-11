Rafa Mir ya es el segundo máximo goleador nacional

En un claro ejemplo de mala gestión deportiva, Rafa Mir abandonará el Valencia CF al final de temporada. El delantero del Mestalla, que con 15 goles es el segundo máximo anotador del panorama nacional por delante incluso de Leo Messi (12) tras los dos tantos anotados el pasado sábado en Elche, quedará libre a partir del próximo mes de enero para negociar su contrato con el club que quiera. Mir acaba contrato en junio de 2018.

En el Valencia CF ya asumen su pérdida. Han tirado la toalla después de que el director general del club, Mateu Alemany, se reuniera con su representante, Carlos Bucero, para tratar de llegar a un acuerdo. Y lo peor de todo, que uno de los futbolistas con más proyección del filial se marcha gratis. Su destino puede ser el Real Madrid, club que el pasado verano por medio de Víctor Fernández se interesó por sus servicios, y que le daría una oportunidad en el filial. El propio futbolista ya habría dado incluso el visto bueno a la operación.

Fue Marcelino quien, por este motivo, afirmó en rueda de prensa que Rafa Mir no jugaría con el primer equipo hasta que no resolviera su futuro. Y las posturas estaban tan lejanas que el delantero continúa siendo un fijo en el once titular del filial.

Rafa Mir, que debutó hace ahora dos años con el Valencia en la Liga de Campeones (ante el Zenit con Nuno en el banquillo), está realizando una magnífica temporada. Lo de marcar goles es algo que lleva en su ADN, por todos los equipos por los que ha pasado incluso durante su breve estancia en la Masia del FC Barcelona en edad alevín, pero sus 15 tantos de esta temporada son una cifra como para tener en cuenta.

El delantero del Mestalla solo es superado a nivel nacional por Enric, un veterano del Cornellà (equipo también del Grupo III de Segunda B) formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol, que a sus 31 años aprovecha su envergadura para presentar una cifra de 16 goles en Liga.

Con el Valencia CF, Rafa Mir solo ha llegado a jugar 8 partidos de competición oficial. En la temporada 2015-2016, tres en total entre Copa del Rey, Liga de Campeones y Europa League; y en la siguiente, la 2016-2017, 95 minutos entre tres partidos de Copa del Rey y apenas 5 minutos en dos encuentros de Liga.