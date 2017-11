El Valencia Basket quiere reengancharse a la Euroliga

El Valencia Basket inicia hoy un periplo en el que va a intentar recuperar sensaciones y sobre todo ganar partidos bajo el efecto de jugar en casa. El conjunto «taronja» inicia el primero de los diez partidos que le restan en este 2017 de los cuales siete van a ser en casa.

El cuadro de Vidorreta recibe para empezar al vigente subcampeón de la Euroliga. El Olympiacos griego llega a València como una amenaza seria. No en vano el equipo dirigido por Sfairopoulos es ahora líder de la competición empatado con el CSKA de Moscú. El conjunto «taronja» se ha tomado muy en serio este encuentro. Tras el parón liguero del pasado fin de semana, Vidorreta ha programado sesiones de trabajo combinadas con jornadas de descanso y que han tenido como objetivo reactivar un grupo que quiere salir de la espiral negativa de cinco derrotas consecutivas en la Euroliga.

La enfermería no ha mejorado demasiado respecto al último partido jugado hace una semana en Bamberg. Dubljevic no podrá estar disponible al no estar plenamente recuperado de su tendinitis aquílea. Con el montenegrino no se quieren correr riesgos y el pívot no volverá mientras no esté plenamente recuperado.

Abalde sigue con una microrrotura fibrilar y tampoco se vestirá de corto. Los habituales Williams y Diot completan el parte de bajas. Rafa Martínez será la única novedad respecto al choque ante el Brose Bamberg una vez ha dejado atrás un proceso vírico. Guillem Vives, por su parte, podrá jugar pese a que ayer no pudo acabar el entrenamiento por unas leves molestias.

La mejor defensa de la Euroliga

El Olympiacos se desplazó a España el pasado martes tras dormir en Madrid. El conjunto del Pireo tan solo ha perdido un encuentro como visitante frente al Barcelona y dio un golpe de efecto hace tres jornadas cuando se impuso en la pista del campeón Fenerbahce. El preparador griego Sfairopoulos recupera para el encuentro de esta noche a su jugador franquicia Spanoulis. La estrella griega cayó lesionada a inicios de octubre y todavía no ha debutado en la competición. Por el contrario, serán baja en los atenienses Agravanis, Tillie y Mantzaris.

El partido será especial para el jugador «taronja» Erick Green, ya que se medirá al que fue su equipo la pasada temporada. El Valencia Basket tendrá ante sí un doble reto al margen de la victoria. Por un lado, tratará de doblegar por primera vez en la Fonteta al Olympiacos, hecho que no ha conseguido en los tres precedentes anteriores. Por otro, tratar de imponer su ataque ante el bloque que mejor defiende de la Euroliga y que menos puntos concede a los rivales. Partido de prestigio en la Fonteta.