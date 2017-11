«El Olympiacos ahora es superior»

El técnico del Valencia Basket Txus Vidorreta destacó el mal momento anímico de sus jugadores tras una nueva derrota. «El aspecto psicológico es importante. La confianza de los jugadores no es la misma ya que estamos en racha negativa. Olympiacos es un equipo ahora mismo superior a nosotros», indicó. En cuanto al estado físico de Joan Sastre el jugador balear no sentía la mano derecha al finalizar el encuentro y hoy será sometido a pruebas aunque en principio parece que no sufre ninguna fractura.

Presupuesto de 16 millones

En el plano social la Junta General de Accionistas del Valencia Basket aprobó ayer las cuentas de la temporada 2016-17 que arrojaron un gasto total de algo más de 14 millones de euros. El presupuesto para la actual campaña 2017-18 será de 16.367.000 euros. Esta cantidad de dinero, mayor que el año pasado, se compensa con la principal aportación del mecenazgo de Juan Roig y Hortensia Herrero y está complementada por los ingresos provenientes de patrocinadores, taquillas, publicidad o abonos.