Un Saguntino en inferioridad cae ante el Llagostera en un partido igualado

LLAGOSTERA/at. saguntino

LLAGOSTERA. Marcos, Chica, Maynau, Viale, Esteban, Pol Gómez, Gavilán, Carbó, Gabarre, Leo, (Chele 90´), Guichón. at. saguntino. Lluna, Gallego, Quesada, Marín, Gimeno, Julià, Lois, Gilabert, Fas, Gámez, (Escudero 83´), Franch Goles. 1-0 min 23: Gabarre. a ÁRBITRO: Iván González. TA T. amarillas: A los locales Gavilán (51´) y a los visitantes Gallego (38´), Rafa Gimeno (67´), y Marín (80´). Tr T. rojas: Lois (54´). e Estadio: Nou Municipal de Llagostera



El Saguntino no pudo sacar ningún punto del Nou Municipal de Llagostera tras perder 1-0 ante el Llagostera. Las seis bajas del once habitual, el cansancio por jugar el miércoles la Copa Federación y ayer la liga y la expulsión de Lois mermaron a los rojillos. El gol solitario de Gabarre bastó al equipo local para ganar un partido duro e igualado.

El encuentró comenzó dominado por los locales, que a pesar de que no tenía llegadas claras, disfrutó de la posesión del balón. Lluna tuvo el primer susto de la tarde en minuto 21 después de una salida de una falta que casi convierte en gol Leo. El guardameta lo salvó pero no pudo hacer lo mismo con Gabarre que puso el 1-0 en el marcador dos minutos después. A partir de ese momento el partido estuvo muy igualado, y ambos equipos generaron pocas ocasiones antes de marcharse al descanso.Tras el descanso, el Saguntino se quedó con uno menos en el campo después de que Lois derribara a Guichón y el árbitro le sacará una roja directa. Los de Guti intentaron buscar el gol tras la expulsión, pero no llegó.