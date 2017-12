Un triunfo como mejor terapia

Nesitado de alegrías y de triunfos. Así se presenta el Valencia Basket al partido de hoy ante el Andorra en el retorno a la Liga Endesa tras el parón del pasado fin de semana. La derrota del pasado jueves en la Euroliga ante el Olympiacos ahondó en la espiral negativa de resultados de los «taronja» en la competición europea y tratarán de que no se contagie hacia el torneo doméstico.

El conjunto de Vidorreta afronta el choque casi en la cima de la tabla teniendo solo por delante al Real Madrid y al Barcelona y siendo sabedor que dado lo complejo del escenario en Europa es en la Liga Endesa donde no hay que bajar el pistón para poder tener tranquilidad y asegurar de paso uno de los objetivos de la campaña y que no es otro que tener una plaza en la Fase Final de la Copa del Rey de Gran Canaria.

El de esta mañana es además el primero de los partidos de un mes de diciembre de auténtica locura en el que los «taronja» van a tener que jugar la friolera de nueve encuentros hasta el final del 2017 de los que seis de ellos van a ser en la Fonteta lo que supone cierto alivio no solo por tener el apoyo de la grada de la grada sino por evitar más desgaste de unas fuerzas que se han resentido y mucho en cuanto a jugadores afectados.

Sastre amplia la enfermeria

Las lesiones vuelven a ser un quebradero de cabeza para Txus Vidorreta. Al margen de Diot y Williams, el gallego Abalde y el montenegrino Dubljevic seguirán siendo baja e incluso es muy complicado que puedan estar en Tel Aviv el próximo jueves ante el Maccabi. A ellos se se ha unido Joan Sastre tras la fractura de un hueso en la muñreca derecha sufrida el pasado jueves en la Euroliga.

De esta manera, el preparador bilbaíno tan solo podrá contar con nueve jugadores profesionales. Ante esta tesitura Txus Vidorreta ha tenido que echar mano de los jugadores del filial Puerto y Hlinason. El islandés ya tuvo minutos en el partido de la Euroliga del pasado jueves ante el Olympiacos debido a la ausencia de efectivos en la pintura.

Un Andorra en racha

El Andorra llega en un momento dulce al partido de la Fonteta con tres victorias en los últimos cuatro encuentros que han revitalizado los ánimos y aspiraciones del equipo del Principado que arrancó el año renqueante. Dos jugadores con pasado en la Fonteta como Shurna y Jankovic serán baja por lesión, así como también Burjanadze y el recientemente despedido Maric.

Uno de los grandes duelos en el choque será el del «taronja» Green y el internacional esloveno Blazic. El escolta californiano afronta el partido como máximo anotador hasta el momento de la Liga Endesa mientras que el jugador del Andorra aparece como el quinto máximo artillero de la competición.

El Valencia Basket siempre se ha impuesto en la historia al Andorra aunque en los dos partidos de la pretemporada la victoria fue para los hombres de Joan Peñarroya siendo el último de ellos en el choque de presentación del equipo valenciano en la Fonteta.