Vidorreta: «Me preocupa la doble cara»

El técnico del Valencia Basket, Txus Vidorreta, evidenció tras el encuentro su preocupación por el cambio de mentalidad de su equipo de la primera a la segunda parte y que a punto de costar el triunfo. «La doble cara es lo que me preocupa. Ya hemos tenido tiempo de sobra para ser lo suficientemente sólidos. Nosotros tenemos que mantener la confianza alta y no podemos temer a nada», reconoció. El preparador bilbaíno no quiso poner excusas a las ausencias por lesión con las que contaba ayer. «No se puede mantener el mismo ritmo teniendo cinco bajas, pero creo que somos capaces. Tenemos que dar un paso adelante para jugar con más solidez», afirmó.

Presencia de Lishchuk

El exjugador del Valencia Basket Lishchuk estuvo en la Fonteta presenciando el choque. El ucraniano fue ovacionado al descanso.