Arranca «Tria eixos cinc» per a la prevenció de la violència en l´esport

El dijous 30 de novembre va arrancar el programa «Tria eixos cinc». Es tracta d'un nou projecte, liderat per la Fundació Esportiva Municipal de València, en col·laboració amb l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) per a oferir a les entitats esportives de la ciutat ferramentes útils per a evitar la violència i promoure el bon comportament en l'esport.

A través d'este innovador programa la FDM vol reforçar el seu compromís per la formació i la transmissió de valors a través de l'esport, en especial dels més xicotets.

El nou servici es va presentar en el saló de conferències del Complex Esportiu Cultural Petxina el dijous 30 de novembre a les 6 de la vesprada comptant amb la presència de Maite Girau, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Enrique Cantón, coordinador general de la Divisió de Psicologia de l'Esport del Col·legi Oficial de Psicologia d'Espanya i David Peris, president d'APECVA.

El seu principal objectiu és capitalitzar tota la potencialitat que té l'esport per a la promoció de valors acompanyant el fet esportiu de professionals amb la capacitació tècnica adequada. D'esta manera qualsevol entitat esportiva pot sol·licitar gratuïtament la seua adhesió. El programa a més constitueix un observatori arreplegant de manera permanent informació per a analitzar, informar i intervindre en violència.