Tornen els Campus coincidint amb les vacances nadalenques

Els Campus de Nadal, organitzats per la Fundació Esportiva Municipal en col·laboració amb les federacions de cadascuna de les modalitats esportives de la nostra Comunitat, arriben coincidint amb les vacances escolars nadalenques. El termini d'inscripció ja està obert per als xiquets i xiquetes d'entre 6 i 16 anys.

Cada vegada són més els pares que veuen en el període de descans nadalenc una bona ocasió perquè els més menuts realitzen activitats formatives a través de les Escoles Esportives Municipals i, que al mateix temps, els permeta facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Enguany, els Campus de Nadal es desenrotllaran en tres instal·lacions esportives municipals. El Poliesportiu Benimaclet ofereix un únic campus de bàsquet i esgrima, hoquei en el cas del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró i, finalment, un campus únic de multiesport i escacs, que tindrà lloc en el Complex Esportiu Cultural Petxina.

Els projectes de formació esportiva per a escolars es duran a terme en dos períodes setmanals, del 26 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener de 2018. En els dos casos en horari de matí i vesprada.

Quant a la inscripció, hi ha la possibilitat d'apuntar-se només a un dels dos períodes oferits. Els preus oscil·len entre els 60 i els 100 euros per setmana i totes les instal·lacions municipals en què s'impartiran ofereixen servici opcional de menjador.

Els Campus de Nadal es van posar en marxa per primera vegada fa ara dos anys, coincidint amb les dates nadalenques.

L'objectiu d'estos projectes esportius és fer possible la continuació de l'aprenentatge dels escolars, mitjançant classes esportives i lúdiques, també al llarg del període vacacional.

També es pretén facilitar la conciliació laboral i familiar d'aquells pares que continuen amb les seues obligacions en els dies de descans escolar. Més informació sobre els Campus de Nadal i com inscriure's:

Campus de Nadal de bàsquet/esgrima (Benimaclet) 96 346 50 01.

Campus de Nadal de multiesport (Petxina) 646 26 92 29.

Campus de Nadal d'hoquei (Verge del Carme-Beteró) 96 338 90 86.