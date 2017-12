El cerco de la Euroliga se cierra

El Valencia Basket volvió de vacío en su visita a Tel Aviv y amplió su racha de derrotas a siete lo que complica algo más la situación en la Euroliga. El plantel de Vidorreta se vio superado por un Maccabi que apostó por un choque a un tanteador elevado que perjudicó a los valencianos además de imponer su ley en el rebote. Como era de esperar Jackson y Cole fueron una pesadilla para los bases 'taronja'. Green, San Emeterio y un encuentro muy serio de Hlinason las conclusiones más positivas de un encuentro en el que se tuvieron posibilidades reales de empatar tras enjugar una desventaja de ocho puntos en apenas un minuto.



Casi siempre a remolque

Pese al gran ambiente que se vivía en el abarrotado pabellón israelí el Valencia Basket arrancó el choque sin complejos con una especial inspiración desde el triple. Esta positiva versión ofensiva no tuvo la misma réplica en la defensa y el Maccabi con un ritmo alto de juego se mantenía en el partido gracias a los puntos de Parakhouski. Los árbitros, y especialmente el italiano Lamonica, tenían ganas de protagonismo desquiciando primero a San Emeterio con dos faltas muy rigurosas y una técnica posterior a Vidorreta, que sacaron algo del choque a los 'taronja' para irse con desventaja al final del primer cuarto (25-21). Ya en el segundo período el dominio reboteador de los de Spahija les permitía seguir arriba en el electrónico (40-35). Green asumió el timón en el Valencia Basket para anotar de manera compulsiva, aunque su esfuerzo no sirvió para irse ganando al descanso después de una canasta en la bocina de Parakhouski tras una defensa inexistente de Thomas (46-46). Un parcial de 8-0 del Maccabi sorprendió a los valencianos tras la reanudación, aunque San Emeterio, en su partido 150 en la Euroliga, y el islandés Hlinason, quien firmó su mejor encuentro con la elástica 'taronja', mitigaron el empujón de de los Spahija (62-60). Siempre a remolque en el marcador el Maccabi mantenía la horquilla hasta que un triple de Deshaun Thomas parecía decantar el choque (88-79). La fe de los de Vidorreta no decayó y con corazón lograron tener la última jugada para empatar el partido aunque Green en una acción forzada no pudo lograr la hazaña. El próximo viernes en la Fonteta ante el Estrella Roja llega la primera final en esta Euroliga para los 'taronja'. La derrota ya no se admite.



Sergi García, refuerzo inmediato



El Valencia Basket podría anunciar en breve la incorporación del base mallorquín del Tecnyconta Zaragoza Sergi García. El técnico del conjunto maño Jota Cuspinera reconoció ayer que su club ya sabe que los 'taronja' pagarán su cláusula y que supera los 200.000 euros. "Si vienen y pagan la cláusula no podemos hacer nada", indicó. Se da la circunstancia de que ahora mismo el jugador balear se encuentra lesionado con una rotura fibrilar. García se incorporará de manera inmediata al equipo para suplir la baja por lesión de Diot.