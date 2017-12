Vidorreta: "Acompañados de nuestra afición la suerte va a cambiar"

El Valencia Basket ha realizado esta mañana una nueva sesión previa partido que mañana le enfrentará en la Fonteta al Estrella Roja a las 20.30 y en partido correspondiente a las 12ª jornada de la Euroliga.

El técnico Txus Vidorreta recuperará para este encuentro a Dubljevic y Abalde tras recuperarse de las lesiones que les han impedido estar con el grupo las últimas semanas. El entrenador bilbaíno ha hablado de lo positivo que es tener más jugadores a su disposición "necesitamos momentos de alegría ya que nos ha faltado energía y suerte. Recuperar dos jugadores aunque con Abalde habrá que ver como evoluciona mañana. Somos ahora mismo más optimistas por tener una rotación algo más grande y dosificar mejor los minutos", ha reconocido.

Enfrente estará un Estrella Roja que ha ganado los dos últimos partido ante el Anadolu Efes y a domicilio frente al Real Madrid. Vidorreta ha destacado la virtudes del conjuntro serbio. "Llegan en el mejor momento de la temporada. Es un equipo complejo con talento anotador tanto por fuera como por dentro. Están jugando con mucha energía y deberemos dar el máximo para igualar la de ellos y poder ganarles", ha apuntado.

El entrenador del Valencia Basket se ha referido a lo importante que será el apoyo de la grada para conseguir el triunfo. "El ambiente en un partido de la Euroliga debe ser siempre el mejor con el equipo, porque el equipo se lo merece. Acompañados de nuestra afición la suerte va a cambiar", ha comentado.

Txus Vidorreta pese a los últimos resultados del equipo no duda que con trabajo la situación se revertirá de manera positiva. "Estamos trabajando bien y estamos compitiendo. Técnicos rivales nos han felicitado y aunque no me haga especial ilusión es algo poco habitual. La afición debe tener mucha confianza en lo que estamos haciendo y en eso estamos insistiendo. Estamos defendido el taronja con toda nuestra ilusión. Sé que cuando tengamos salud vamos a estar muy arriba este año", ha afirmado.