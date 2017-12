Vidorreta: «Me siento frustrado»

Muy abatido llegó Txus Vidorreta a la sala de prensa de la Fonteta tras el nuevo tropiezo del Valencia Basket en la Euroliga. El técnico «taronja» reconoció su bajo estado de ánimo. «Hemos hecho un gran esfuerzo. Esto es un juego y hay rachas. No estoy teniendo la suerte en el Valencia Basket. Vamos a seguir luchando por ello aunque me siento frustrado», indicó. En esta línea Vidorreta enfocó al tema anímico la renta perdida. «Somos especialistas en perder ventajas importantes. Está siendo un problema mental. Con la acumulación de partidos y el no poder cerrarlos o no provocar faltas no está lastrando. Perder ventajas tan importante al final es responsabilidad del entrenador», señaló.

Respaldo del club

El presidente del club Vicente Solá y el director deportivo Chechu Mulero se acercaron al vestuario tras el encuentro a mostrar su apoyo a un equipo muy tocado como señaló el entrenador bilbaíno. «El club no me ha transmitido más que apoyo. Ahora estoy tocado aunque mañana me volveré a levantar con ánimo», afirmó. Vidorreta comentó que seguirá luchando por cambiar la dinámica. «No he llegado al Valencia Basket por mi cara bonita. Llevo 36 años entrenando. Seguiremos picando piedra aunque es una noche complicada», apuntó.