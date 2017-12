El amargo apego a la derrota

La nebulosa de la derrota en la Euroliga se sigue cebando con el Valencia que ayer volvió con una derrota más en su casillero tras ceder frente al Real Madrid. El marcador final puede indicar una gran superioridad blanca aunque la lectura no fue exactamensa esa. El conjunto de Laso fue mejor pero los «taronja» se dejaron llevar en exceso en los últimos minutos lo que permitió al conjunto blanco obtener una contundente victoria. El choque fue bronco con tres técnicas señaladas siendo una de ellas para el madridista Doncic. El esloveno en un feo gesto en la primera parte señaló de manera chulesca el escudo de su camiseta a Vives tras una falta cometida por el jugador esloveno que les costó la expulsión. Reyes y Rafa Martínez también tuvieron su particular duelo en el que el pívot cordobés hizo picar al árbitro con una técnica al capitán «taronja» simulando una caída. Aunque ninguno de los dos equipos acabó contento con el arbitraje, y no es excusa a la derrota, el Valencia Basket se vio salpicado directamente al ser castigado con el «bonus» de faltas en los primeros minutos del segundo y tercer cuarto. Consumada la novena derrota consecutiva, las miradas del equipo de Vidorreta deben ser las de no mirar a una clasificación que ahoga. Mejorar, recuperar sensaciones y no perder la estela en la liga deben ser las consignas hacia el futuro. El triunfo en la Euroliga gresará más pronto o más tarde. Obsesionarse con ello ya no lleva a ningún sitio.



Partido muy tenso

El comienzo del partido estuvo marcado por un ritmo muy alto de juego por parte de los dos equipos. Con un buen trabajo de Dubljevic sobre Tavares los «taronja» llevaron la iniciativa en los primeros minutos (12-14). El Real Madrid con la entrada de Reyes y Doncic en la pista se reactivó propiciando pérdidas de balón en los de Vidorreta que les valió para conseguir vencer el primer cuarto (24-18). El segundo período comenzó tenso tras una antideportiva de Doncic a Pleiss quien se vio obligado a ser tratado por los médicos por una brecha en la parte alta de la nariz. El esloveno mostró su peor cara después tras una falta en ataque sobre Doornekamp que le valió luego la descalificante tras protestar la acción de manera airada. En medio de esta convulsión el choque se vio envuelto en un festival de triples donde Dubljevic y San Emeterio por los «taronja» tuvieron réplica por parte del Real Madrid con Carroll. Con los ánimos caldeados dentro y fuera de la pista se llegó al descanso con el marcador muy ajustado y con un Valencia Basket que pese a todas las circunstancias, especialmente con un gran déficit en el rebote, mostró cabeza fría ante los nerviosos jugadores de Laso (43-41). El arranque de las segunda mitad fue bueno para los valencianos que con las ideas muy claras en ataque consiguieron mandar en el marcador tras un triple de Vives (51-53). En un paraje de relativo optimismo el Real Madrid apeló al físico para variar la dinámica del choque y lo consiguió. Con Campazzo en la dirección, el acierto exterior de Carroll o Thompkins y el trabajo en la pintura de Reyes, Tavares o Taylor, los jugadores «taronja» sufrieron y sobre todo se apagaron de caro al aro rival (72-64). La discutible cuarta falta personal de Dubljevic y la técnica a Rafa Martínez terminaron de sacar del partido al Valencia Basket. La intermitencia en los puntos de San Emeterio o Green no tuvo más apoyo que el de Dubljevic. Pleiss, maniatado por el golpe sufrido en la nariz ,apenas tuvo protagonismo en el equipo mientras que otros jugadores como Doornekamp o Thomas estuvieron apáticos en rendimiento. Mañana otro partido para ahogar las penas europeas. Ganar no es imposible.