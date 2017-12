Una victoria para frenar la depresión

El mes de diciembre sigue marcando un ritmo implacable para el Valencia Basket, que esta noche (20.45 horas) disputa el primero de los tres partidos consecutivos que va a jugar en la Fonteta. El conjunto de Vidorreta se mide al Zalgiris Kaunas lituano en una nueva jornada de la Euroliga. Con las posibilidades cada vez más remotas de alcanzar los cuartos de final de la competición, el plantel «taronja» se ha fijado como reto conseguir ganar hoy para reencontrarse con un triunfo que le ha sido esquivo durante nueve jornadas consecutivas y, por otro, regalarle un triunfo a su afición, que no ha podido paladear una alegría en Europa desde el pasado 27 de octubre cuando apalizó al Unicaja de Málaga. A falta de la decisión final del cuerpo médico y del propio Txus Vidorreta, Guillem Vives será baja. El base catalán se resintió el pasado martes ante el Real Madrid de una bursitis en el tobillo izquierdo y con el objetivo de no forzarle lo lógico es que se decida que no juegue.



La sensación de la Euroliga

El Zalgiris Kaunas está siendo la sorpresa positiva de esta Euroliga. El conjunto dirigido por el exjugador Jasikevicius afronta con la moral desbordada el choque de la Fonteta tras haber concatenado tres triunfos consecutivos ante rivales de envergadura como el Panathinaikos o el vigente campeón, Fenerbahce. Al contrario que los valencianos, el equipo lituano llega sin bajas al duelo de hoy con jugadores como Jankunas y Pangos en gran momento.