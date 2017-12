El Valencia Basket sigue creyendo de manera firme en el trabajo de Vidorreta

La afición del Valencia Basket despidió el pasado jueves a su equipo y especialmente al técnico Txus Vidorreta con silbidos. Esta circunstancia no afectó pese a todo al entrenador bilbaíno como reconoció al finalizar el choque ante el Zalgiris Kaunas. «No ha sido la primera vez que me han pitado. En Bilbao también me pasó y ahora se ponen en pie para recibirme», afirmó. Pitidos al margen lo cierto es que en las oficinas de la Fonteta hay inquietud por la dinámica del equipo pero al mismo una sólida confianza en el proyecto y por ende en el máximo responsable Txus Vidorreta. El Valencia Basket lamenta que el adiós a la Euroliga haya sido tan prematuro, pese a que matemáticamente no esté todavía eliminado, aunque es sabedor de las dificultades que está atravesando el equipo desde que arrancó la temporada. La lista de los jugadores lesionados esta campaña es muy larga con puntales importantes como Diot, San Emeterio, Dubljevic, Vives o Sastre. A ellos hay que unir la del inédito Williams cuyo concurso en la temporada es ahora mismo una incógnita tras lesionarse el pasado 30 de agosto.

Desde las oficinas de la Fonteta se ha valorado positivamente el trabajo de Vidorreta cuando ha tenido a su equipo a pleno rendimiento. Un buen ejemplo de ello fue la Supercopa de Gran Canaria en la que se consiguió levantar el título por primera vez. A partir de ese momento las bajas han acompañado sin descanso a los «taronja» afectando principalmente al puesto de base en el que Diot, destinado a ser el jugador titular y diferencial en España y la Euroliga, apenas ha tenido oportunidad de demostrarlo. La Euroliga ha confirmado que con el plantel actual no se puede llegar a competir con rivales que atesoran tradición continental, experiencia y un desgaste mucho menor en sus ligas domésticas. Esta tesitura se asume y por eso el termómetro del rendimiento del equipo ha quedado ahora mismo focalizado en la propia Liga Endesa en la que el Valencia Basket con más o menos brillantez está mostrando solidez con nueve victorias en doce encuentros lo que le vale para ser segundo en la tabla.

Apuesta por la tranquilidad

La vuelta de Sastre en enero y conseguir la clasificación para la Copa del Rey son los objetivos más inmediatos del club valenciano que en el día a día, aunque no de forma evidente, sí ha trasladado su confianza en Vidorreta y la comprensión de unas circunstancias que han sido mayoritariamente adversas. Con este escenario el Valencia Basket va a mantener su fe en la paciencia mientras que para el técnico bilbaíno se presenta a partir de ahora un doble reto. Por un lado devolver la confianza a un grupo de jugadores tocados en lo físico y lo moral y por otro, el ganarse la confianza de una parte de la afición que lo ve como culpable de las derrotas.