La Fonteta llama al orgullo

El Valencia Basket disputa esta noche (21 horas) el último partido de la primera vuelta de la Euroliga frente al Panathinaikos en la Fonteta. El choque llega en un momento delicado para el conjunto «taronja», tras no haber podido todavía salir de la espiral de diez derrotas consecutivas que han dejado muy alejadas la posibilidades de pelear por alcanzar los cuartos de final de la competición continental. Aunque todavía las matemáticas dan opciones de poder llegar al octavo puesto, y que ahora mismo está a cinco triunfos, lo cierto es que en seno del plantel valenciano el torneo europeo se afronta como una cuestión personal y de orgullo, de querer reivindicar que aunque la clasificación es implacable, el Valencia Basket merecía algo más hasta el momento. Tampoco se olvida el poder brindar a la afición una victoria europea. Los últimos silbidos recibidos en el duelo más reciente ante el Zalgiris han motivado a una plantilla que quiere lavar su mala imagen continental. En la Euroliga no ganan desde el 25 de octubre.

El técnico Txus Vidorreta seguirá con los mismos problemas en la enfermería. Guillem Vives no jugará esta noche ni tampoco el último partido del año ante el Joventut del próximo sábado. El base catalán sigue aquejado de una bursitis en el tobillo izquierdo y se ha optado porque no se vista de corto. Sergi García era a priori una de las novedades para hoy pero el propio entrenador «taronja» lo descartó en la previa ya que todavía arrastra la dolencia muscular que sufrió en Zaragoza.

«En la última resonancia esa lesión está un poco fresca. Desde el pasado viernes no ha podido estar con el equipo más que para el calentamiento y teniendo cinco partidos en nueve días y medio será complicado que sea de la partida en breve», aseguró.

Diot, Williams y Sastre tampoco estarán disponibles. Por otro lado Dubljevic podrá jugar aunque no se encuentra en plenitud física ya que frente al Zalgiris acabó con molestias en el tobillo izquierdo y no ha podido entrenar con normalidad. Ante esta tesitura nuevamente Van Rossom se perfila como único base nato por lo que San Emeterio, Rafa Martínez o Green tendrán que jugar algunos minutos en esa posición para dar descanso al belga.

Ganar hoy supondría no solo una subida de autoestima sino también romper la barrera histórica ante los equipos griegos en la Fonteta a los que nunca ha conseguido vencer en la máxima competición continental.

El Panathinaikos se presenta como un rival complejo ya que es el equipo más en forma de la Euroliga con ocho triunfos en los últimos nueve encuentros. Dirigidos por el extécnico del Barcelona Xavi Pascual, el conjunto ateniense tendrá la baja de Nick Calathes por una lesión en el hombro derecho. Gist, KC Rivers, Singleton o Pappas son algunos de los jugadores más importantes de un bloque hecho para ganar el título.