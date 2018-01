El Saguntino estudia reconvertirse en SAD con un inversor estadounidense

La directiva del Atlético Saguntino presentará ante sus socios, el 19 de enero en el Consell Agrari de Sagunto, la reconversión a Sociedad Anónima Deportiva de la mano de un grupo inversor estadounidense. Si en la Asamblea Extraordinaria la mayoría de socios vota el sí a la reconversión, el grupo inversor inyectaría dinero con el fin de terminar esta temporada en puestos de Copa del Rey. Y una superior la temporada que viene para lograr estar en puestos de play off de ascenso a Segunda A, según informa el presidente del club, Juanma Domingo.

El presidente asegura que tanto él como Rubén López seguirían al mando del club, ya que los inversores confían en su labor. Si los socios no aprueban la reconversión a SAD, la directiva no sabe si podrán mantener al equipo en Segunda B porque «al club no le queda oxígeno para seguir manteniendo la categoría tal y como está, solo con la ayuda del Ayuntamiento de Sagunto y las empresas colaboradoras».

«Llevamos seis meses de gestiones con un empresario de València dedicado al mundo del fútbol que nos ha presentado al grupo inversor de Estados Unidos, que presentará el proyecto económico y deportivo en la próxima Asamblea Extraordinaria. El inversor ya ha conocido la ciudad y cree que tiene mucho potencial económico y deportivo», asegura.

La directiva ya trabaja en cuatro posibles fichajes: «Estudiamos cuatro refuerzos. Además de la delantera ya reforzada con el fichaje de Carlos Esteve, que no habría sido posible si no confiáramos en que pronto seremos una SAD». «Es un paso que damos para crear una estructura fuerte y darle un empujón al Atlético Saguntino», añade. Con respecto al peligro que puede suponer la reconversión, el presidente concluye: «Es un riesgo que vamos a correr porque no podemos mantener el club sin deudas por más tiempo».