Roger Martínez, el futuro es suyo

Roger Beyker Martínez Tobinson (Cartagena de Indias, Colombia; 23/6/1994), conocido futbolísticamente como Roger Martínez, es a sus 23 años la gran esperanza colombiana. El «nueve» del futuro. Del delantero (1,80 metros y 76 kilos), que llega al Villarreal cedido por el Jiangsu Suning chino para formar pareja con su compatriota Carlos Bacca, cuentan que posee la potencia de Iván Valenciano y la técnica de Teófilo Gutiérrez, dos referentes en la historia del fútbol cafetero.

Con una tarjeta de presentación en la que figuran los 20 goles que marcó en sus 41 partidos disputados en la Liga china, Roger Martínez lleva en la elite desde los 19 años. El delantero colombiano, ya internacional absoluto, conoció los sinsabores del fútbol cuando el Boca Juniors argentino lo descartó a los 17 años tras varios meses a prueba. Lejos de su familia, le costó adaptarse. El futbolista nunca perdonó esa falta de confianza. Tres años más tarde, jugando cedido por el Racing de Avellaneda en las filas del Aldosivi de Mar del Plata, Roger Martínez consumó su particular venganza al marcarle al Boca en la Bombonera en la histórica victoria (3-0) que rompía la imbatibilidad Xeneize en el campeonato.

Fue un histórico como Facundo Sava (ex del Celta y Lorca entre otros), el entrenador que le dio la confianza para volver a Racing y disputar la Copa Libertadores. Este escaparate le valió para que el Jiangsu Suning de China, empresa propietaria del Inter de Milán, no dudara en pagar 10 millones de euros por su fichaje y se hablara de la posibilidad de jugar en Italia en un futuro. Su debut en la Super Liga asiática no pudo ser mejor, con un doblete en los sesenta minutos en los que estuvo en el campo (4-0) ante el Hebei, y cuatro dobletes más ante el Shanghái, Beijing, Chongqing y en la final de la Copa de China frente al Guangzhou Evergrande.

Pero no fueron sus goles en China el motivo por el que el Villarreal acordó su cesión por seis meses con una opción de compra de 15 millones de euros, sino que tal y como Roig Negueroles reconoció, «Roger Martínez es un jugador al que ya quisimos hace tiempo y ahora se ha dado la posibilidad de traerle. Estamos encantados. Ahora, desde el club le exigimos profesionalidad porque talento tiene», afirmó el consejero delegado del club amarillo. Si lo fichan, el delantero se convertirá en el tercer traspaso más alto de Colombia tras James Rodríguez (80 millones de euros pagó Real Madrid) y Falcao (40 millones, Atlético).