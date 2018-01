El Valencia BC cae ante el Fenerbahce en la Fonteta

El Valencia Basket cayó este jueves en La Fonteta ante el Fenerbahce turco, vigente campeón de la Euroliga, y comprometió aún más su futuro en la máxima competición continental (67-80) además de acabar con el oasis navideño que había alimentado sus esperanzas de alcanzar el 'Top 8' en el 'Viejo Continente'.

El conjunto de Txus Vidorreta no pudo con un Fenerbahce que estuvo más fuerte, más sólido y, sobre todo, más certero de cara al aro rival. Así lo demostró el comienzo del partido. Valencia Basket tardó 7 minutos y 40 segundos en anotar su primera canasta. Esta rémora, sin embargo, no le impidió 'volver' al partido y neutralizar la ventaja de su oponente.

Los de Zeljko Obradovic aprovecharon estos minutos de cortocircuito local para pisar el acelerador hasta el fondo. Entre Luigi Datome (14 puntos) y Jason Thompson (13) castigaron a un Valencia que se topaba una y otra vez con los errores de Pleiss, que fue entonándose con el paso de los minutos.

Y es que la reacción 'taronja' llegó antes del descanso, cuando comenzó a enjugar la distancia con los turcos. Primero con lanzamientos desde el perímetro y después con un impecable Alberto Abalde en el lanzamiento de dos. De hecho, nada más comenzar el tercer asalto, el Valencia Basket logró ponerse por delante (38-36).

Este parcial de 11-3 dio alas a los de Vidorreta, pero también sirvió como alarma para su oponente. El Fenerbahce no se descuidó y no permitió que Valencia se ilusionase con más puntos. Marko Guduric, con 15 unidades en su tarjeta, condenó a los de casa con dos canastas consecutivas y una reacción que no tuvo respuesta.

El mal último cuarto acabó con cualquier opción de los valencianos, que sufrieron los puntos de Melli en los instantes finales. La ausencia de Erick Green por una tendinitis de última hora resultó fundamental en un Valencia Basket que hipoteca sobremanera su continuidad en la máxima competición continental. FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 67 - FENERBAHCE, 80.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Van Rossom (8), Thomas (2), Martínez (5), Doornekamp (9) y Dubljevic (6) --quinteto inicial--; San Emeterio (-), Pleiss (10), García (8), Abalde (11), Rudez (8), Hlinason (-) y Puerto (-).

FENERBAHCE: Muhammed (6), Datome (14), Guduric (15), Thompson (13) y Melli (6) --quinteto inicial--; Wanamaker (-), Sloukas (11), Mahmotoglu (5), Guler (-) y Duverioglu (10).

--PARCIALES: 7-18, 20-15, 23-18, 17-29.

--ÁRBITROS: Christodoulou (GRE), Jovcic (SRB) y Rossi (ITA). Eliminaron a Guduric por faltas personales.

--PABELLÓN: Fuente de San Luis. 7.216 espectadores