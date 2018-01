València acoge la Copa del Rey y de la Reina

València será la sede de la próxima Copa del Rey y de la Reina 2018. La competición se desarrollará los días 9, 10 y 11 de marzo en las instalaciones del Poliesportiu Municipal Verge del Carme – Beteró en la primera ocasión que una ciudad será sede neutral de un torneo donde participarán los ocho mejores equipos femeninos y los ocho mejores masculinos, tras concluir la primera vuelta de ambas Divisiones de Honor españolas.

El sorteo para los cuartos de final de los dos trofeos se ha celebrado esta misma tarde en la Ciutat de les Arts i les Ciències, con el siguiente desenlace.

Copa de la Reina. Cuartos de final: Complutense Vs Club de Campo; CD Terrassa Vs Egara; Junior Vs Real Sociedad; RC Polo Vs Atlètic Terrassa.

Copa del Rey. Cuartos de final: FC Barcelona Vs Junior; RC Polo Vs CD Terrassa; Egara Vs Club de Campo; Atlètic Vs Atlético SS.

El campo situado en el Polidesportiu municipal Verge del Carme-Beteró ejercerá como pista principal del torneo mientras que el campo de Tarongers, recientemente renovado, será el recinto auxiliar. Ambos terrenos de juego acogerán los encuentros de ambas competiciones.

València se prepara así para un nuevo evento deportivo relevante dentro del panorama nacional del hockey hierba acogiendo a los mejores equipos de la máxima categoría.