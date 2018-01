El Atlético Levante empata tras encajar dos goles de penalti

Ilicitano/At. LEVANTE

ilicitano. Adrián Real, Rubén, Óscar Gil (Valor, 47´), Edu, Fran Martínez, Jero, Molina, Ibra, Hugo, Vázquez (Habibe, 80´), Ismael. at. levante. Cárdenas, Fran Manzanara (Quintana, 73´), Javi Ramírez, Shaq, Joan, Kaiser, Álex Cortell (Joel, 73´), Juan Delgado, Manu Viana, Aly (Álex Gil, 85´), Hacen. goles. 1-0. Molina (p), min. 66. 1-1. Joan, min. 79. 1-2. Juan Delgado, min. 89. 2-2. Molina (p), min. 95. a ÁRBITRO: Jorge Tarraga Lajara. TA T. amarillas: Amonestó a los locales Adrián Real, Fran Martínez, Molina, Jero y Vázquez y a los visitantes Aly, Joel, Shaq, Kaiser, Juan Delgado y al entrenador Paco López. C CAMPO: Martínez Valero.

El Atlético Levante UD empató en su visita al Martínez Valero. Pese a mostrarse superior a su rival y protagonizar las ocasiones más claras, un penalti en contra en el último suspiro del encuentro le impidió sumar los tres puntos. La primera mitad fue de dominio alterno. El segundo tiempo se animó. El Ilicitano marcó de penalti y los de Paco López buscaron el empate que lograría Joan. Juan Delgado adelantaría a los azulgrana pero el conjunto local igualaría sobre la bocina de penalti.