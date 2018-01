"No fue un puñetazo, le di un empujón al árbitro y claro que estoy arrepentido"

«Ni le pegué un puñetazo ni me quise burlar de nadie cuando conocí la sanción». La frase es de Manuel Martínez Segura, el futbolista de El Verger juvenil sancionado con 80 partidos por parte del Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV). Un castigo causado por un supuesto «puñetazo» por la espalda del árbitro, según reflejó este en el acta, cuando el Beniopa empató en el descuento. El chaval se sinceró ayer con Levante-EMV: mostró su arrepentimiento y aseguró que se rió de la sanción, en su cuenta de Instagram, porque la sanción es «totalmente desproporcionada» para lo que sucedió realmente en el campo. «Tengo testigos, tanto de dentro del terreno de juego como de fuera», asegura.

Manuel García no justifica que golpeara al colegiado, pero quiere dejar clara su versión. «El árbitro se rió cuando nos empataron y a mí me dio un arrebato de rabia. Me fui hacia él y choqué mi pecho contra el suyo. Se cayó y se dio un golpe en la cabeza con un compañero. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo puede decir que fue un puñetazo por la espalda si él se cayó de espaldas?», explica. «Yo quiero dejar claro que no actué bien y nunca más volvería a faltarle el respeto a un árbitro, pero de ahí a que me acuse de darle un puñetazo y que me caigan 80 partidos. La gente ha de comprender que esto es exagerado. Son 3 años sin poder jugar, así que me lo voy a tener que dejar», argumenta desde su casa en Els Poblets. «Yo he aprendido de esto. Estoy arrepentido de haberle empujado. De hecho, conseguí su teléfono y le llamé a los 2 días del partido para pedirle perdón. Pero me dijo que mis perdones sobran y me colgó el teléfono», añade Manuel Martínez, un jugador sin precedentes violentos en el equipo.

Manuel explica el montaje que publicó en las redes sociales al conocer su castigo, un mensaje con «me río de vosotros» al lado de la sanción de 80 partidos. «No fue para burlarme de nadie, sino para reírme de esa sanción de 80 partidos, que es una locura». El joven deja claro que el otro mensaje que circulaba por las redes, en las que se insultaba al árbitro y a la federación, «no era mío, ni siquiera está en mi cuenta».