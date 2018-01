El líder 'granota' aplica el rodillo

at. levante ud/cd buñol

at. levante ud. Olmedo, Mongil, Quintana (Javi Llor, 63´), Javi Ramírez, Shaq Moore, Joan (Álex Gil, 69´), El Hacen, Manu Viana, Juan Delgado, Iván Moreno y Joel (Zaka, 79´). cd buñol. Cata, César, Edu, Josevi, Crespo, Kai (Ferrán, 80´), Moltó, Iranzo (Nacho, 46´), Hugo, Ángel y Adolfo (Eyder, 72´). goles. 1-0 Juan Delgado (16?) 2-0 Joel (62?). a ÁRBITRO: Álvaro Cánovas. TA T. amarillas: Amonestó a los locales Moreno, Javi Llor y Manu Viana y a los visitantes Kai, Ángel, Josevi y Edu. C CAMPO: Ciudad Deportiva de Buñol.

El Atlético Levante UD sigue comandando el grupo VI de Tercera. El equipo de Paco López venció ayer al CD Buñol en la Ciudad Deportiva del Levante UD en un partido plácido para los azulgrana, que conseguían de esta manera la primera victoria de 2018.

Un gol en el primer tiempo de Juan Delgado, a centro de Shaq Moore desde la banda derecha, y un segundo tanto de Joel, a media hora para el final, bastaron para asegurar los tres puntos en un encuentro con buen fútbol por parte de los locales ante un CD Buñol inferior. Así, el filial granota avanza con paso firme en cabeza de la tabla, perseguido por el Orihuela.