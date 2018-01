Zidane: "Ha sido mi peor noche como entrenador del Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró haber vivido su "peor noche" desde que dirige al conjunto blanco tras quedar eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Leganés (1-2), además de señalar que ha sido un "fracaso" y "un palo muy duro".

"El adversario ha hecho su partido y nosotros no. Yo soy el responsable de esto. Es un fracaso, estoy muy decepcionado. Que nadie dude que voy a asumir la responsabilidad. Voy a seguir trabajando. Mañana es otro día y hay que levantarse para pensar en el partido del sábado. Hoy es un palo muy duro", reiteró el francés.

"Sí, es mi peor noche desde que soy entrenador del Madrid. No me arrepiento de cómo lo he planteado. Asumo siempre lo que hago, pero algo ha pasado porque ganando 0-1 allí no podemos afrontar así el segundo partido. Estoy enfadado y no entiendo algunas cosas. Ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer para levantarnos", añadió.

"No hay que tirar todo, pero hoy es un palo duro. Es una eliminatoria y sabemos que hay dos partidos e hicimos lo que había que hacer en el primero, pero no en el segundo. No puedes empezar así. Yo hago un equipo y al final me he equivocado en muchas cosas. Analizaremos y mañana vamos a ver. Hay que levantarse y pensar ya en el próximo encuentro. Es una noche muy dura, nadie se lo esperaba, yo el primero, pero esto es el fútbol", dijo al respecto.

En este sentido, Zidane dijo que no está enfadado con sus jugadores y sí con él mismo. "No estoy enfadado con mis jugadores, es conmigo. Mis jugadores lo intentan, prueban, corren, a lo mejor mal, pero la culpa no es suya. Una parte sí porque están en el campo, pero principalmente es mía porque soy el entrenador. En un partido de 90 minutos tienes que cambiar las cosas y no hemos podido hacerlo. La culpa es de todos pero el responsable soy yo", indicó.

Ante este panorama, Zidane dijo que "la solución es seguir trabajando". "Voy a asumir la situación, voy a seguir trabajando como siempre he hecho. Es difícil que llegue esto después de dos resultados positivos y después del partido de ida. Hoy ha sido todo lo contrario, pero no queda otra. Vamos a seguir y lo tenemos que cambiar. Hay muchos partidos para hacerlo", apuntó.



"¿Peligrar mi puesto ante el PSG? Eso está claro"



En relación a su futuro y preguntado si se siente cuestionado, Zidane dijo que sabe que se juega el puesto en la eliminatoria de Champions ante el PSG. "Claro. Eso está clarísimo. Tengo que encontrar las soluciones, y tenemos algunas, pero no de forma suficiente ni con regularidad. Lo que tengo que hacer yo es asumir la situación. Siempre voy a pelear", aseveró.

Por último, el preparador blanco afirmó que desconoce si está ante la peor temporada de la historia del club. "No lo sé si es así, pero no me importa. Pedimos disculpas a los aficionados y dejamos claro que el año 2018 no está todavía terminado", concluyó.