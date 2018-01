Un grupo chino quiere el 51% del Saguntino

El Atlético Saguntino ya ha puesto en marcha la reconversión a Sociedad Anónima Deportiva. El club entregó todos los papeles necesarios el pasado lunes y está a la espera de que la auditoria y el Consejo Superior de Deportes determine el valor de la entidad.

La reconversión a SAD pasa por la compra del club que realizará la empresa especializada en iluminación LED, Ledus de Hong Kong. El propietario del grupo chino Li Wing Sang quiere hacerse como mínimo con el 51% de las acciones del Saguntino, tal y como afirma el presidente del club, Juanma Domingo. El año pasado estuvo interesado en hacer lo propio con el Castellón pero finalmente la operación no se llevó a cabo. No serán los primeros negocios que haga Mr. Li en el fútbol ya que en 2015 compró el Football Club Sochaux-Montbéliard de la segunda división gala.

«La empresa quiere comprar la mayoría, pero quiere que Sagunt y los socios también puedan comparar accionariado si así lo desean. Como mínimo, el señor Li quiere adquirir el 51% y todo lo que los vecinos de Sagunto y socios no quieran. Por mi parte, en la junta dije que quiero seguir trabajando con el grupo inversor y voy a intentar tener las acciones que me pertenecen. No las voy a dejar perder. Las funciones que tenemos actualmente Rubén López y yo seguirán igual», afirma Domingo.

Li es propietario de la compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong, Tech Pro Technology Development Limited, especializada en las luces LED con la marca Ledus. La empresa tienen sede en Madrid y Vitoria y «quiere abrirse puertas en la ciudad de Sagunt», indica Domingo. «Ellos vienen del mundo del fútbol y han visto que el Saguntino es un club saneado. Les ha gustado tanto lo deportivo como la ciudad. Les llamó la atención el puerto y creyeron que sería positivo para sus negocios. Quieren abrirse las puerta de la ciudad siempre dentro de la legalidad», añade el directivo.

Uno de los objetivos del grupo inversor con la compra del club saguntino es que con el refuerzo de la empresa, los rojillos logren el ascenso a Segunda A. Este hecho supondría un problema con el actual campo. «Existe la posibilidad de que ellos ayuden a la creación del estadio. Dijeron que lo podrían valorar. Una vez se reúnen con el ayuntamiento yo ya no entro».

Sobre los cambios que puede tener el club con la llegada del grupo inversor, Domingo es tajante. «No van a venir jugadores chinos o de otros países que no sean positivos para el club», señala. El presidente afirmó ante la asamblea de socios que votó por mayoría aplastante la reconversión a SAD, que no queda «más oxígeno para mantener esto sin un sponsor. Es un riesgo que hay que correr».

Li y sus vínculos con otros clubs

La decisión del Consejo Asesor de Deportes tardará un mes, pero el club rojillo tiene un acuerdo ya firmado con el grupo inversor chino. «Para el partido ante el líder, el Mallorca, ya aparecerá el logo de grupo Ledus en la camiseta de nuestros chicos», anuncia el dirigente del club de Sagunt.

El grupo automovilístico francés PSA Peugeor-Citroen vendió en 2015 la totalidad del capital del FC Sochaux a Ledus. Desde entonces Li es el dueño del equipo de la segunda división francesa, que actualmente está en el puesto 10 de la clasificación. «Desde que entró en Sochaux ha ido todo para arriba», dice Domingo. Además, Li estuvo a punto de comprar el pasado mes de abril el Castellón.