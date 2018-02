Barrichello se recupera de una operación en el cerebro

El expiloto brasileño de Fórmula 1 Rubens Barrichello se recupera favorablemente tras someterse a una operación quirúrgica para resolver "un pequeño problema en una vena" de su cabeza y ha prometido que "pronto" volverá a competir en la en la categoría Stock Car donde rueda actualmente.





"Hay mucha gente mandándome mensajes y mostrándome su preocupación. El sábado me desperté, me di una ducha yPor suerte mi mujer estaba ahí y llamó a un amigo médico que me llevó al hospital y me ha cuidado muy bien", narró Barrichello en su cuenta de Instagram (@rubarrichello).sin facilitar más detalles. "Me siento genial. Todavía me están haciendo pruebas, pero me siento bien. Las dificultades de la vida son las que nos hacen continuar, crecer y ser mejores. Estoy muy agradecido a Dios y pronto volveré a los circuitos", garantizó.estuvo casi dos décadas compitiendo en la Fórmula 1 entre los años 1993 y 2011 pilotando para equipos como Ferrari, Honda o Williams.