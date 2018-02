El valenciano Kike Trull, evacuado de un 'ultra trail' en Canadá al sufrir hipotermia a -50ºC

El valenciano Kike Trull se ha visto obligado a abandonar la carrera Yukon Arctic Ultra en Canadá durante su tercera jornada al sufrir una hipotermia. El atleta de l´Eliana vio como el sudor acumulado congeló su ropa y, ante la imposibilidad de secarla, entró en hipotermia. La Yukon Arctic Ultra Race es una carrera de montaña de larga distancia ´ultra trail´ en régimen de autosuficiencia.

"La primera noche nos plantamos a -50 grados, según Erik, un corredor belga que llevaba termómetro y con el que he compartido la evacuación. Fue impresionante ver cómo se congelaba el combustible al intentar encender un fuego de emergencia. Estuve andando toda la noche excepto tres horas que compartí tienda con Juan Pablo, un corredor argentino, ya que los dos entramos en hipotermia nada más abandonar el río Takhinni, aunque no pudimos dormir las horas que estuvimos parados. De todas formas yo ya estaba condenado a retirarme casi desde el principio ya que mojé toda mi ropa con sudor sin darme cuenta en las primeras horas de carrera", ha asegurado en su página de Facebook.

"Tras toda la noche caminando me quedé literalmente sin fuerzas y la comida fría ya no servía de nada. Una vez salió el sol paré a intentar cocinar algo caliente que me diera fuerzas para hacer los ultimos 12 km hasta el ´check point´, ya que tienen un desnivel acumulado importante y en esas condiciones era imposible seguir. Cuando intenté encender el hornillo, éste me envió a escaparrar, así que no me quedó más remedio que apretar el botón y pedir ayuda. La evacuación ha durado más de 24 horas, transporte en moto de nieve a -45 y una noche en Braeburn a -50, eso sí, en cabañas. Sólo quedan unos pocos corredores en carrera y hay gente hospitalizada", ha proseguido Trull, quien se encuentra en buen estado en un hotel en Whitehorse. Sólo sufre algunas quemaduras en los dedos de los pies y las manos.

De todas formas, aunque el atleta no lo sabía al encontrarse incomunicado, la organización había decidido detener la carrera a causa del descenso drástico de las temperaturas que estaba causando problemas técnicos en los equipos GPS. El frío extremo obligó a evacuar a otros 14 participantes con cuadros de congelación.