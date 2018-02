Fútbol para la integración de las internas de la cárcel de Picassent

La responsable de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputació de València, Isabel García, ha participado en el partido de fútbol sala jugado por varias internas, periodistas, representantes de colectivos sociales y destacadas deportistas, que ha tenido lugar en el pabellón del centro penitenciario de Picassent.

«Esta acción se hace desde hace años para que las internas tengan un momento de contacto con el exterior, y para nosotras poder conocer más de cerca su situación», ha explicado la ex piloto y entrenadora de fútbol Patricia Campos. En palabras de Campos, ´Goals for Freedom´ usa el deporte como vehículo transmisor de valores. A través del fútbol se pueden conseguir grandes logros». Concretamente, la cita ha sido convocada por la Asociación Àmbit, el portal de deporte femenino Visibilitas y el proyecto Goals for Freedom impulsado por la ex piloto del Ejército del Aire.

«Se trata de dos grupos de personas, pertenecientes a diferentes mundos, practicando deporte y disfrutando de un momento especial que puede ayudarles a olvidar su situación e ilusionarles con un futuro diferente», ha añadido Campos, además de agradecer la presencia de las participantes en el evento, como la diputada de Igualdad, Juventud y Deportes, Isabel García.

La diputada ha expresado su satisfacción tras haber participado en esta actividad de integración promovida por distintos entes sociales: «este tipo de iniciativas enriquecen nuestra sociedad y los responsables de las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de ayudar a difundirlas y ponerlas en valor».

Del mundo del deporte han estado presentes la ex olímpica y actual seleccionadora de balonmano, Susana Pareja, la halterófila Estefanía Juan, la piragüista Paula Linares y la jugadora de fútbol Marta Mateos, entre otras. También ha jugado la propia Patricia Campos, que entrenó en Estados Unidos y actualmente es imagen de la campaña Goals for Freedom, con diversas acciones en zonas desfavorecidas de Uganda.

Por su parte, el Levante Unión Deportiva ha colaborado con la donación de equipaciones deportivas para la competición, celebrada en el pabellón de deportes del centro penitenciario.