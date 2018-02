L'Autonòmic de galotxa comptarà amb la participació de 39 clubs

Un total de 38 poblacions de la Comunitat Valenciana, distribuides en 39 clubs de pilota participaran en el 43é Campionat Autonòmic de galotxa, gran trofeu El Corte Inglés . A més a més, de la categoria femenina que compta amb sis equips participants. Pel que respecta a la categoría juvenil, en aquesta edició hi haurà un total de 13 formacions disputant-se el campionat.

Durant les intervencions, el vicepresident de la Federació de Pilota Valencina (FPV), Fede Oliva va demanar excel.lència en la qualitat del campionat a tots els clubs, així com positivisme i estar a l´altura del compromís que any rere any demostra El Corte Inglés. Per la seua part el president de la FPV, José Daniel Sanjuán, va avançar mesures que es van a implantar per a potenciar la participació dels joves en els seus clubs, i per a garantir els drets de formació dels mateixos. El coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner, va destacar tots els anys de fidelitat amb els que El Corte Inglés està junt a la galotxa, i la magnificència d´un campionat que a banda de comptar amb totes les categories possibles, també en té una exclusivament femenina. Per últim, el responsable de comunicacions i relacions externes de El Corte Inglés, va destacar el treball de promoció que s´està realitzant en la modalitat de galotxa, així com la necessitat de millorar al màxim la competició, molt en la línea de El Corte Inglés, tractant d´aconseguir sempre eixa excel.lència. Com a novetat d´enguany, els guardons que s´atorgaran als campions i subcampions seran escultures en bronze de l´artista Rafa Mir.

La competició s´iniciarà de manera oficial el pròxim dissabte 24 de febrer, jugant-se les últimes finals el 15 de juliol. De fet, ja es coneixen dos de les poblacions on es disputaran les finals. D´una banda, serà Vinalesa la seu de les finals de categories escolars, i d´altra, Torrent ho serà de la competició de trinquet. Queda per descobrir l´incògnita del municipi que acollirà les categories disputades al carrer.