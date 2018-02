Abrupto adiós a la Copa del Rey

Gran Canaria volvió a ser territorio inaccesible para el Valencia Basket en la Copa del Rey, que de manera decepcionante se despidió de la misma a las primeras de cambio. Si en la mayoría de los encuentros el conjunto «taronja» se ha caracterizado por ser un bloque sólido, ayer se vio desbordado por un Tenerife que creyó más en sus opciones y no permitió que los valencianos desplegaran su mejor juego. El conjunto de Katsikaris supo jugar mucho mejor sus cartas y, sobre todo, se aprovechó de la difícil realidad de un Valencia Basket que con la derrota evidenció acusar mucho la falta de un base.

Sin la lucidez de Abalde en la dirección del equipo y la falta de ritmo de Sergi García, el plantel de Vidorreta mostró un juego inconsistente, en el que no controló una de las armas más fuertes de los tinerfeños y que es el rebote ofensivo. Una muestra de que no era el día de ganar llegó tras los tiempos muertos. El técnico bilbaíno trató de enderezar a sus jugadores en los muchos momentos críticos que deparó el choque, pero la esperada reacción se tornó en errores continuos.

El Tenerife, con un juego más simple y con hambre de estrenarse en una Copa del Rey, se valió del triángulo conformado por Ponitka, Tobey y Abromaitis para marcar el ritmo del encuentro además de recuperar una versión muy mejorada del veterano Fran Vázquez. En los «taronja» se acusó la ausencia de ese líder que tirara del carro en los momentos complejos. Dubljevic, San Emeterio o Green podrían haber asumido perfectamente ese papel, pero no fue su noche. Los destellos puntuales de Pleiss fueron lo más destacable en los valencianos. La eliminación copera debe llevar a la reflexión. La decepción debe quedar olvidada desde ya. Las fuerzas ahora se centran en la Liga Endesa que es la competición la que marcará la nota de una campaña que todavía debe dar mucho que hablar.

Casi siempre a remolque

La primera mitad pronosticó lo que llegará tras el paso por los vestuarios. El Tenerife demostró que no iba a ser una comparsa aunque el talento individual de los «taronja» con Pleiss como principal actor dejó todo igualado al descanso (36-36). Un triple de Abromaitis casi al inicio del tercer cuarto puso po delante a los canarios y marcó el choque, ya que los valencianos no conseguirían darle la vuelta (44-46). Con una mejor defensa, Tobey prácticamente finiquitaba la eliminatoria en el último período tras un mate que hizo saltar a la afición tinerfeña (61-69). Los nervios hicieron mella en el Valencia Basket que no pudo revertir una situación que le ahogaba. Adiós abrupto a la Copa del Rey.

Otro resultado

Real Madrid 89 ; Unicaja 84

Vidorreta: «Hay que analizar qué nos ha podido faltar»



El técnico del Valencia Basket, Txus Vidorreta, no escondió la decepción por la derrota. «Estoy decepcionado porque el equipo ha perdido la oportunidad de jugar al nivel que estaba haciendo. Tenemos que analizar qué nos ha podido faltar. Es un cúmulo de circunstancias ya que veníamos en un buen momento de juego pero esas cosas que arrastramos han sido hoy más evidentes», señaló. El entrenador bilbaíno no quiso entrar en si detalles sobre las opciones de su equipo en caso de haber contado con algún base más en su plantilla. «Era evidente que había que venir con los nueve que lo estaban haciendo bien. Si hubiéramos tenido a Van Rossom, Diot o Vives hubiéramos jugado mucho mejor, pero las decisiones están tomadas», reconoció. El pívot alemán Tibor Pleiss se mostró muy desencantado por la repentina eliminación copera. «El partido ya ha acabado para nosotros. Vinimos para ganar y no pudo ser. Ha habido fases con el otro equipo más motivado que nosotros. Hubo momentos que no mostramos nuestra identidad», afirmó. El equipo valenciana retorna hoy hasta València y piensa ya en el partido ante el Olympiacos.