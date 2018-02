Pleiss: "La eliminación de Copa es frustrante"

El jugador del Valencia Basket, Tibor Pleiss, afirmó tras la eliminación a manos del Iberostar Tenerife que "el partido ya ha acabado para nosotros, vinimos a ganar y no pudo ser. Ha habido fases con el otro equipo más motivado que nosotros. Es frustrante hablar ahora del partido, pero hay que ser positivos".

El pivot señaló que "hubo momentos en los que no mostramos nuestra identidad, pero es lo que digo, hay que seguir mirando adelante y siendo positivos. Es duro hablar de esto, pero en la Copa no son partidos normales, el equipo que da el 100% gana. No me toca hablar de otros años, sino de ahora. Es cierto que hemos fallado en algunas cosas".