Rafa Martínez: «Seguimos luchando»

Uno de los hombres más importantes en el vestuario del Valencia Basket, como es el capitán Rafa Martínez, atendió a este periódico antes de tomar el avión hasta el aeropuerto de Manises. El escolta de Santpedor reconoció que la clave a partir de ahora es rehacerse lo antes posible tras la inesperada eliminación sufrida en Gran Canaria. «El deporte lleva implícito el caerte, luego levantarte, seguir trabajando y mejorando. No ha sido la primera vez ni será la última que me pase esto a nivel personal. No nos queda otra que seguir luchando», reconoció.

Rafa Martínez tuvo palabras para los seguidores desplazados a las islas y que a las primeras de cambio que se toparon con la derrota de los suyos. «Nos ha sabido muy mal por la afición. Éramos sabedores de que la gente tenía una ilusión tremenda de que hiciéramos un buen papel en la Copa del Rey. Es un palo para ellos y también para nosotros. Yo solo me queda agradecerles su respaldo y les digo que vamos a seguir luchando y trabajando para hacer cosas grandes», indicó.



Nuevo registro histórico

El escolta catalán consiguió nuevos registros al ser el máximo anotador en la Copa en los «taronja». aunque es, lógicamente, un aspecto secundario para el jugador. «Los registros personales quedan en un segundo plano si luego no se consigue ganar», afirmó.