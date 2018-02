Sacha i Mar tornen de Londres liderant el rànquing europeu

Sacha d´Orba i Mar de Bicorp tornen a liderar el rànquing europeu de Wallball després dels resultats en l´Open de Londres, considerat com el més prestigiós del Pro Tour europeu. Un torneig obert en el que han participat jugadors europeus, australians i nord-americans, amb quasi cinc-cents pilotaris en lliça en diverses categories d´ambdós sexes. La BBC ha emés diversos reportatges del torneig.

La victòria individual de Sacha el torna a col·locar com el jugador a batre en el continent. Va derrotar en una apassionant final al nordamericà Ingmar Mackenzie. El valencià progressa després de la seua aposta per la modalitat emergent i el seu pas per tornejos nordamericans.

En el torneig de parelles, en companyia del francés Sebastian Potiez, també va aconseguir la medalla de plata perquè van perdre contra la parella nord-americana de Mackenzie- Klym en el tercer i definitiu set. Els punts aconseguits en eixe torneig ajuden a recuperar la condició de número u europeu.

En la categoria femenina, la valenciana Mar, de Bicorp, ha aconseguit col·locar-se per primera vegada com a número u en el rànquing femení doblegant l´holandesa Miranda, una de les llegendes de l´especialitat. La valenciana va aconseguir ficar-se en la final contra la campiona nordamericana, Danielle Daskalakis , una pilotari d'altra dimensió i encara que va lluitar amb intensitat res va poder fer.

El subcampionat va alçar a Mar al lideratge europeu. En el torneig de parelles, la valenciana jugà en unió de la basca Patri Espinar, la millor del mundial de Colòmbia. Van realitzar un campionat perfecte, guanyant totes les partides i proclamant-se campiones enfront de la parella holandesa integrada per Siegersma-Monfils.