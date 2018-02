La Fórmula de Campeones arrasa en Orpesa

Los pilotos de la Diputación de Valencia del equipo Fórmula de Campeones consiguen 7 victorias y 3 segundos puestos en las diferentes categorías en la pista de Orpesa.

El piloto Moisés Soriano se ha llevado la victoria en las dos carreras después de conseguir la pole de la categoría DD2, sin ningún minuto de entrenamientos libres por unos fuertes dolores de espalda. En una primera carrera donde ha dominado de principio a fin, y en una segunda que aún habiendo conseguido la victoria sufrió mucho frente a un fuerte Garay.

Por su parte, Nerea Martí, con sus dos victorias en Senior refrenda su título de 2017 en la categoría Junior, comenzando un 2018 con las mejores sensaciones. En 15 días la piloto seguirá defendiendo los colores de la diputación de Valencia y Fórmula de Campeones en el campeonato de España encuadrada en el equipo oficial de Praga España.

Carles Martinez, recién ascendido de la categoría Alevín, ha sorprendido a todos con una pole y dos victorias, siempre presionado en una primera carrera por su compañera Clarissa Dervic y en la segunda por Samuel Figueiras, después de haber conseguido los tres una brillante sesión cronometrada. Sin duda estos tres pilotos darán muchas alegrías al equipo esta temporada.

Lucas Fluxá debutada con la Formula de Campeones en el difícil circuito de Oropesa donde llegaba el viernes a los entrenamientos libres sin conocer la pista. Su progresión durante el fin de semana a dejado boquiabiertos a propios y extraños, consiguiendo progresivamente una cuarta posición en entrenamientos cronometrados, una segunda posición en la primera carrera y una victoria en la segunda. En esta categoría de Alevines debutada el piloto de la diputación Michelle Taetti demostrando a pesar de su inexperiencia una buena adaptación en su primera experiencia competitiva.

Cabe destacar también que, a pesar de no haber sido un gran fin de semana para los Junior de la Fórmula de Campeones, tanto Hugo Naturil, al que los problemas técnicos le han impedido rendir al mejor nivel, como Alejandro Ochando y el debutante en la categoría Álvaro García, han demostrado una progresión muy prometedora a pesar de tratarse de la categoría más complicada de todas las disputadas por ser un salto considerable de potencia desde la Cadete.

Marco Rodríguez, director de la escuela de automoivlismo del Circuit y de la Fórmula de Campeones mostró su satisfacción. "Estoy encantado con los resultados de este fin de semana, con el equipo técnico y los pilotos ya lo he podido celebrar en la pista y me gustaría poder compartir este gran fin de semana con el gran esfuerzo que realiza la Diputación de Valencia, y a nuestro patrocinador principal que es Praga España, porque además se da la paradoja de que en las categorías que no ganado la Fórmula de Campeones OK1, como Junior y KZ2, han ganado chasis del grupo Praga España", aseveró.