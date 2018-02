Primer gran enfado de Marcelino con sus futbolistas: "¡Van andando!, ¡van andando!"

El programa El Golazo, del canal de televisión GOL, captaron el enfado de Marcelino con los futbolistas del Valencia al final del partido ante la Real Sociedad, el pasado domingo. Las cámaras captaron al técnico asturiano molesto con los jugadores. Se quejaba,en concreto, de que no estaban dándolo todo cuando el marcador era de 1-0, justo antes de que un fallo defensivo, de Murillo concretamente, generase la acción del empate. Así, se ve como Marcelino gesticula bastante nervioso y, en un gesto de rabia, tira una botella vacía contra el suelo. Marcelino se dirige al segundo entrenador, Rubén Uría, con las siguientes palabras: "¡Van andando, es que van andando todos! ¡Venga, no me jodas!". También estas: "¿Y Murillo? ¿Murillo andando? ¡Venga hombre!".

Esta es la primera vez que Marcelino, desde su llegada al Valencia, se muestra a Marcelino enfadado con sus futbolistas, justamente en el que ha sido el peor partido del Valencia en Mestalla esta temporada, pese a a la victoria (2-1) frente a la Real Sociedad.