Zinédine Zidane: "Esta derrota duele"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que su equipo no mereció perder y que es una derrota "que duele" tras perder (1-0) ante el RCD Espanyol en un partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander.

"Es una derrota que duele y es un mal resultado, lo siento por los jugadores. Nos ha faltado un poco de todo. Empezamos bien y tuvimos ocasiones para marcar, pero la segunda parte fue peor. No encontramos ni juego ni profundidad, aunque no merecimos la derrota. El Espanyol tuvo pocas oportunidades", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico francés no encontró explicación al tropiezo en Cornellà. "El fútbol, a veces, no lo entiendes. Reculamos en algunos minutos de la segunda parte pero hay que aceptar los momentos difíciles. La segunda parte no ha sido buena para nosotros. Después de cinco buenos resultados hoy no lo conseguimos", señaló.

El galo habló sobre la posición de delantero centro que adoptó Sergio Ramos en los últimos minutos cuando el choque marchaba 0-0. "Cuando falta poco y vas 0-0 son cosas que pueden pasar. Siempre buscamos la victoria y hoy no lo conseguimos. Además nos metieron gol en el último minuto, pero no hay que darle más vueltas. No merecimos ni una victoria ni una derrota", indicó.

Con la mira puesta en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, el francés habló sobre Neymar y las posibilidades de que el brasileño esté presente en el partido. "No sé lo que pasará, hay que esperar. Sabemos que se ha lesionado y no sabemos si estará o no en el partido contra nosotros", concluyó.

