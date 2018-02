Williams, listo para debutar con el Valencia Basket

Lesionado desde el 29 de agosto, el pívot de Starkville, Latavious Williams, podría jugar mañana su primera partido con la camiseta del Valencia Basket. Tras haber estado tratándose en enero en Estados Unidos el jugador ha ido cumpliendo fases y después de haber trabajado con normalidad desde el fin de semana, Williams se sentirá de nuevo jugador y si todo va según lo previsto tendrá sus primeros minutos de la temporada.

Vidorreta contará con las bajas seguras de Diot, Van Rossom mientras que Vives y Pleiss serán duda en función de sus sensaciones.

Williams es el nombre propio al que se ha referido Vidorreta y su presencia para mañana se ha asegurado prácticamente. "Vamos a ver cómo trabaja en la sesión de hoy. Si toda va como estos tres últimos días intentaremos que pueda estar mañana y que esté cuanto antes en la dinámica del partido y pueda darnos una manita", ha reconocido.

En cuanto a Vives, el técnico bibaíno se ha mostrado más precavido"Le veo animado. Ayer descansó por un pequeño problema pero hoy ya está bien. De cara a mañana habrá que valorarlo mucho. Necesitamos sumar jugadores pero hasta mañana no lo decidiremos", ha indicado.

Vidorreta ha hablado sobre el Brose Bamberg, rival mañana. "Han ganado sus dos últimos partidos. Es un equipo que ha rescindido a su entrenador. Pese a ello, no ha cambiado mucho su estilo de juego con algunos ajustes. Tienen buenos especialistas en cada posición", ha señalado.

El entrenador taronja ha destacado la necesidad de regalar un nuevo triunfo a los seguidores. "Solo hemos perdido en casa contra el Fenerbahce. Mantener el fortín de la Fonteta a tope y subir puestos en la clasificación. Es un rival directo con solo un triunfo más. Tenemos la oportunidad de sumar con nuestra afición el triunfo que se nos fue y en las jornadas que restan intentar superarles", ha dicho.

Por último Txus Vidorreta ha calificado como positiva la autocrítica tras la Copa del Rey. "Si no eres consciente de los errores que se cometen no puedes corregirlos. Hay unos mínimos que tenemos que cumplir y no se llegó en la Copa. Contra Olympiacos sí que se llegó. Una victoria mañana nos daría moral para el futuro", ha afirmado.

Mientras tanto, Fernando San Emeterio ha reconocido lo complicado que será conquistar los éxitos de la pasada temporada. "Es complicado repetir lo del año pasado. El golpe fue más duro en la Copa del Rey este año al caer en los cuartos de final. Hay que rehacerse y dar el máximo para intentar repetirlo", ha comentado.

Respecto a la situación del equipo en la máxima competición continental, el cántabro ha enfatizado que pese a la clasificación se sigue afrontando el torneo con motivación. "Respetamos la Euroliga y sería un error afrontar los partidos relajados. Tenemos mañana un partido de nuestra liga y hay que pelear por él. Hace tiempo que no jugamos en casa y tenemos ganas de hacerlo bien", ha afirmado.

San Emeterio ha hablado sobre la posible vuelta de su compañero Latavious Williams "Lo he visto bien aunque hay que pensar que desde agosto no juega. Está haciendo su pretemporada y le falta ritmo pero nos puede ayudar mucho en cosas que nos faltan", ha indicado.