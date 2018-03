Superdeporte estrena una nueva imagen coincidiendo con sus 25 años

El periódico Superdeporte estrenó este jueves 1 de marzo de 2018 una nueva imagen coincidiendo con una celebración muy especial, porque el diario deportivo de la Comunitat Valenciana cumple ya sus primeros 25 años de vida. Un cuarto de siglo de presencia ininterrumpida en los quioscos que supone un hito en la historia del periodismo valenciano. Nunca un periódico deportivo había conseguido hacerse un hueco en el mercado en el ámbito de nuestra Comunitat, mucho menos durante un periodo tan largo y con un arraigo tan importante en la sociedad.

Por eso, SUPER prepara un año de celebraciones para conmemorar este 25 aniversario con un cambio de imagen que afecta fundamentalmente a su cabecera en el periódico impreso, en la edición digital y también en los perfiles de redes sociales. Una imagen más moderna y dinámica para adaptarse a los retos en todos sus soportes.

El 1 de marzo de 1993 hasta diez futbolistas de la actual plantilla del Valencia CF no habían nacido. Tampoco Justin Bieber. Marcelino agotaba sus últimos años como futbolista en el Elche y Geoffrey Kondogbia era un bebé de apenas dos semanas. Como el piloto catalán Marc Márquez.

No ocurrió nada excepcional en el mundo más allá de que esa madrugada, en la rotativa de la vieja Hoja del Lunes de València, veían la luz los primeros ejemplares de un nuevo periódico deportivo valenciano. ¿Uno más? Después de haber visto fracasar ya varios proyectos que nacieron con mucha ilusión pero tuvieron una vida efímera, había una opinión generalizada de que aquello estaba condenado al fracaso.

Pero no, pese a atravesar por muchas dificultades sobre todo en sus inicios, SUPER rompió todas las maldiciones y con el tiempo logró consolidarse en un mercado muy complicado como el de la prensa deportiva, dominado históricamente por las grandes cabeceras sobre todo de Madrid y también Barcelona.

Todo dio un giro a partir del verano de 1994, la llegada de Vicente Bau a la dirección dio el impulso definitivo para convertir el semanario en periódico diario. Fue en septiembre de ese mismo año con un éxito rotundo entre los aficionados valencianos.

La consolidación de la edición impresa del periódico Superdeporte se vería reforzada años después con la llegada del siglo XXI gracias a la adquisición de la cabecera por parte de Prensa Ibérica y con la irrupción de nuestra edición digital, que hoy en día es también referencia en el mundo de la información deportiva, con una audiencia media superior a los 125.000 usuarios únicos diarios.