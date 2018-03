Semana fantástica para el Alzira

Semana fantástica para la UD Alzira, que ha conseguido 7 puntos de 9 posibles, cuatro de ellos contra La Nucia y Orihuela.El Alzira arrancó como un ciclón con una espectacular jugada que los jugadores oriolanos no acertaban a cortar pero el chut de Javier García se estrelló en el poste. La jugada quedó en un espejismo porque el dominio del partido fue completo para el Orihuela. Aún así, el cuadro escorpión no puso en verdadero peligro la portería de Vicent Dolz. Fernando intentó dar más mordiente a las bandas con el cambio de bandas de Aarón y Javier García, pero no tuvo mejor resultado. Los alicantinos presionaban arriba e impedían a los azulgranas salir con su juego de toque.

En la segunda parte los visitantes siguieron su dominio. Villafaina sacó más jugadores de ataque y llegó a acumular seis esperando los centros desde las bandas. La mejor ocasión amarilla llegó superado el ecuador del segundo acto cuando Nico se giró dentro del área y chutó seco abajo que Dolz despejó magníficamente. Cuando parecía que el partido acabaría con empate a cero, Imanol resolvió una jugada de toque con una acción personal que culminó en el definitivo 1-0 que da al Alzira el liderato de «la otra liga».