Adiós a la Euroliga en La Fonteta

Partido de emociones y sentimientos. Una ovación con la grada en pie y de casi un minuto de duración fue el prólogo al partido. La grada de la Fonteta recibió así al técnico que hizo campeón de liga a su equipo. Pedro Martínez no ocultó que le temblaron las piernas. No era para menos. El Valencia Basket no firmó un mal partido, pero se nubló en unos minutos finales muy malos. Estaba complicado, pero la rendija de la esperanza, aún existía, ayer se disipó para mal. La Euroliga ya es historia esta temporada y el reto pasa por la Liga Endesa.

La igualdad fue la nota predominante con aciertos y errores distribuidos de manera equitativa prácticamente por los dos conjuntos desde el salto inicial. En este escenario el conjunto de Vidorreta supo mantener su ventaja al concluir el primer cuarto (20-16). Los de Pedro Martínez apretaron en el segundo período, ahogando el ataque de los valencianos, que con Green desentonado les costaba conseguir canasta. El dominio de los vitorianos se cimentaba principalmente en la pintura y ante esta situación, el Valencia Basket apeló a la inteligencia para recobrar el ritmo del choque con una mejora defensiva y la entrada en el encuentro de Dubljevic.

El conjunto taronja llegó así con ventaja al descanso (36-31). En la segunda mitad cambió el rumbo del partido. El Baskonia subió sus prestaciones ofensivas y el Valencia Basket acusó el desgaste realizado en la primera parte. El conjunto de Pedro Martínez, con los puntos exteriores, volvió a ponerse por delante (48-51). La entrada en pista de Vives, en una excelente conexión con Pleiss, recondujo el partido para los valencianos, que consiguieron mantener la delantera en el marcador al finalizar el tercer período (55-53).

Huertas tomo el protagonismo en los vitorianos y fue una pesadilla, aunque, gracias a la solidez de Thomas y el aplomo de San Emeterio, la ventaja seguía siendo para los valencianos (71-68). Parecía un final de infarto pero el Baskonia lo evitó. El acierto de los vascos no tuvo respuesta en un Valencia Basket que se desdibujó a la hora de la verdad y en apenas tres minutos echó por la borda el gran trabajo realizado en el partido.Ahora, fuera de la Euroliga y disputada ya la Copa del Rey, el conjunto de Vidorreta debe centrarse en la Liga Endesa.