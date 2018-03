El Atlético Saguntino cede ante el Badalona tras hundirse en la segunda parte

AT. SAGUNTINO/BADALONA

at. saguntino. Lluna, Quesada, Rafa Gimeno, Marín (Fas 84´), Óscar López, Kata (Nuha 69´), Alex Felip, Jorge Julià (Fluixà 62´), Esteve, Lois, Granell. badalona. Lluna, Quesada, Rafa Gimeno, Marín (Fas 84´), Óscar López, Kata (Nuha 69´), Alex Felip, Jorge Julià (Fluixà 62´), Esteve, Lois, Granell Goles. 1-0 min 22 : Esteve. 1-1 min 36: Néstor. 1-2 min 79: Álvaro Vega?a ÁRBITRO: Pedro Campoy Candela. TA T. amarillas: Por el Atlético Saguntino a Alex Felip y por el Badalona a Héctor Camps. Tr T. rojas: No hubo. e Estadio: Nou Camp Morvedre.



El Atlético Saguntino cayó ante el Badalona en un partido en el que los saguntinos fueron superiores en la primera parte, pero se hundieron físicamente en la segunda. Al inicio del choque los locales tenían el balón todo lo que el viento permitía y se adelantaron tras un centro perfecto de Felip que remató Esteve en el área pequeña. Pero cuando los de Guti gozaban de los mejores minutos en el campo, apareció de repente un Badalona que parecía mermado y empató con una jugada de Néstor por la banda izquierda. En la segunda parte, el Badalona iba dos marchas por encima de los locales. Guti intentó buscar el gol sacando a Nuha y jugando con dos delanteros, pero en los minutos finales los de Badalona marcaron y los rojillos ya no pudieron hacer nada para sacar algún punto.