Empate democrático en Orriols

atlético levante. Cárdenas, Shaq, Aly, Mongil, Javi Ramírez, Fran Manzanara, Joan (Quintana, min. 65), El Hacen, Joel (Álex Gil, min. 78), Álex Cortell y Manu Viana (Zaka, min. 89). castellón. Zagalá, Abraham, Enrique (Colomer, min. 59), Marc Castells, Juanjo (Kike Ferreres, min. 56), Ximo Forner (Amine, min. 78), Javi Rubio, Javi Serra, Cristian Herrera, Marenyà y Cubillas. gOLES: 1-0, min. 32: Joan. 1-1, min. 64: Cristian Herrera. a ÁRBITRO: Sanz Terrades. TA T. amarillas: a los locales Fran Manzanara y El Hacen. e Estadio: Ciutat de València, alrededor de 4.500 espectadores. Unos 2.500 albinegros.

El Castellón no se encontró a sí mismo en el Ciutat de València, pero se las apañó para rascar un empate de valor superlativo. Tampoco el punto es malo para el Atlético Levante UD. No abre brecha con su principal competidor, pero sigue líder. Sin centrales, sin juego y sin balón pero con tres mil orelluts en las gradas, el Castellón se aferró al partido como si le fuera la vida en ello, porque en realidad le iba en ello algo similar a la vida, o casi, y niveló tras el descanso un duelo que parecía perdido.

Joan adelantó al Atlético Levante en la primera mitad y Cristian Herrera cazó el empate en la segunda.

El fútbol es un demoledor juego de momentos. En el fútbol no mereces o dejas de merecer, en el fútbol eres o no eres, y el Castellón de repente fue. Ferreres colgó un balón en el minuto 64 y en un segundo todo hizo clic. Colomer metió valiente la cabeza donde otro no hubiera metido el pie, y la bola le cayó a Cristian Herrera, que definió a la media vuelta con precisión francotiradora.

Le costó muchísimo al Castellón todo en el Ciutat de València. Gozó de un falso control en los primeros diez minutos. A partir de ahí creció el filial: se hizo con la pelota primero y con el partido después. Y a diferencia de otros rivales, el conjunto granota maneja los recursos suficientes para hacer daño. Impuso el físico atrás y la velocidad delante. El Castellón corrió con la amargura del condenado, corrió sabiendo que tarde o temprano llegaría su hora.

El 1-0 señaló a Juanjo, reciclado al lateral izquierdo con Ferreres en el banco. Juanjo perdió la pugna con Joan en un balón picado a la espalda, y Joan batió a Zagalá de tiro cruzado. El gol subrayó lo que estaba pasando: el Castellón atravesó el partido como quien cruza un campo minado, fastidiado y temeroso, penalizado desde la cueva. Pero el sacrificio colectivo validó el empate albinegro en la segunda parte.