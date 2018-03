El Valencia Basket se desfonda en Belgrado

El Valencia Basket continúa sin sonreir lejos de España en el máximo torneo continental después de caer este jueves en Belgrado ante el Estrella Roja. Un partido en el que los taronja dejaron mucho que desear en intensidad y nivel defensivo, lo que finalmente acabó sacándoles del partido tras un pésimo final del tercer cuarto. A partir de ahí, el partido fue un festival para los locales y una auténtica pesadilla para el equipo valenciano, cuya intención inicial de mejorar su paso por la actual edición de la Euroliga quedó en nada.

Desde el inicio quedó claro que no iba a ser un partido en el que la defensa tuviera un gran protagonismo. Comenzó golpeando el Valencia Basket desde el 6.75 de la mano de Joan Sastre y un extraordinario Rafa Martínez (7-14; min. 5). El porcentaje de triples permitió a los taronja dominar estos primeros compases, incluso después de las primeas rotaciones introducidas por Txus Vidorreta. Es por ello que a Dusan Alipijevic no le quedó otra que parar el encuentro y demandar mayor intensidad a sus jugadores.



Y lo consiguió durante algunos minutos. Los suficientes como para darle la vuelta al encuentro gracias también a los puntos de James Feldeine. El parcial de 21-6 no dejaba lugar a la duda (30-23; min. 12). Ahora era Vidorreta el que se veía obligado a pedir tiempo muerto para recomponer a su equipo. También lo logró. Buena parte de culpa la tuvieron otra vez Rafa Martínez y Alberto Abalde, que con tres triples consecutivos volvieron a poner por delante a los de La Fonteta (30-32; min. 14).

Pero el problema real para el equipo taronja eran los problemas para anotar dentro de la pintura y , sobre todo, la defensa. Precisamente lo que más le demandaba Vidorreta al equipo en la previa. Eso lo aprovechó el Estrella Roja para marcharse hasta los 50 puntos al descanso, aunque con el partido todavía muy abierto (50-48; min. 20). Por cierto, destacar el cabreo monumental del técnico con Erick Green en la última jugada ante del descanso. El motivo, al margen del error en el tiro, que no hizo ni caso a lo marcado en el tiempo muerto anterior.

Tras el paso por los vestuarios el intercambio de canastas se prolongó entre ambos equipos con especial protagonismo al duelo entre Taylor Rochestie y el incombustible Rafa Martínez (58-61; min. 24). Primeros minutos ahí para Sergi García, que no anduvo especialmente afortunado en un tercer cuarto saldado con un pésimo tramo final. Y es que la falta de intensidad defensiva, junto con alguna pérdida evitable, dio alas a Feldeine y permitió a los locales encarar el último acto con el partido muy de cara (79-67; min. 30). La culpa la tuvo un terrorífico parcial de 11-0 en poco más de dos minutos.

Txus Vidorreta no daba crédito a lo que terminaba de presenciar, muy enfadado con sus hombres. Motivos tenía de sobra. No en vano esos dos minutos de colapso en todos los frentes fueron los que realmente acabaron con las opciones taronja en el partido. El Valencia Basket desapareció por completo de la pista en los minutos posteriores (94-74; min. 34) y, con todo perdido, el técnico decidió dar más minutos a hombres como Sergi García o Latavious Williams para que vayan cogiendo ritmo y sensaciones. También para volver a ver al joven Josep Puerto, autor de un trio libre por cierto. El choque, tristemente, no dio para más.