Ribó: "Hay un problema de tiempos, pero queremos que el pabellón se haga"

Las administraciones valencianas no quieren dejar escapar el proyecto presentado por el empresario Juan Roig para la construcción de un nuevo pabellón en València que abra las puertas de la ciudad a los grandes eventos internacionales, tanto deportivos como culturales.

El alcalde, Joan Ribó, explicó ayer la importancia de la obra y apuntó que existe un «problema de tiempos». «Hay dos formas para hacerlo: con una compra del suelo o con una concesión. Personalmente las dos me valen. Estoy abierto a las dos. Pero hay un elemento que valora mucho el posible comprador, Juan Roig, y es el factor tiempo. Es mucho más rápido, según estamo estudiando, la concesión que la compra», explicó Joan Ribó.

El munícipe destacó también que las conversaciones sobre este tema son constantes debido a su importancia. «Estamos hablando de manera reiterada porque este tema interesa a la ciudad y hemos de llegar a buen puerto, pero hay que hacerlo bien. Todo con una idea clara: Queremos que esto se haga porque es una infraestructura muy potente a nivel deportivo, pero también a nivel de otros temas de tipo cultural y musical, en los que no podemos entrar en cadenas españolas e internacionales por no tener una infraestructura. Llevo este tema de una manera muy ajustada porque es muy importante. Espero dar buenas noticias pronto, pero la faena es compleja y no es bueno adelantarse», concluyó el primer edil de València.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también expresó su convencimiento de que el pabellón se construirá en València. «No hay ninguna duda que para esa València de referencia deportiva es muy importante ese pabellón. El Ayuntamiento ha de gestionar lo mejor posible las oportunidades y no tengo que decirle cómo. Seguro que el Ayuntamiento tiene la mejor voluntad para resolver esta situación y tengamos ese magnífico pabellón. Estoy seguro de que tendremos ese Arena que será muy importante para esta ciudad. Agradezco enormemente la voluntad de Juan Roig de hacer esta inversión en la ciudad», afirmó el jefe del Consell.