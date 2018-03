Canet se queda a unas milésimas de estrenarse con victoria

El piloto valenciano Arón Canet (Corbera, 1999) firmó ayer una carrera sobresaliente en el estreno de la temporada del Mundial de Motociclismo, el GP de Catar. Canet quedó segundo, pero rozó la victoria, que conquistó el madrileño Jorge Martín. El corberense demostró, por encima de todo, que es un firme candidato a luchar por el título mundial. El último valenciano en coronarse campeón fue Nico Terol, en 2011, en Moto2. Su carrera fue magistral y sólo le faltó rematarla con el triunfo. Entró a unas milésimas de Martín, con el que estuvo escapado media carrera, pero demostró que tiene ya suficiente madurez para estar arriba, en la disputa por el título. El otro valenciano de la categoría, el debutante, con equipo oficial, Jaume Masià, entró en la duodécima posición y dejó buenas sensaciones.

Canet partió desde la séptima posición. Su salida no fue la esperada y se colocó al final de un primer pelotón, décimo. Pero a partir de la quinta vuelta se metió entre los primeros, en un trío con Jorge Martín y el italiano Enea Bastianini que se presentó apasionante. Los tres fueron permutando puestos hasta la caída de Bastianini, después de perder el control de su moto en la curva 6 a falta de 13 giros, que dejó a los dos españoles solos, con el de San Sebastián de los Reyes por delante. Por un momento, Canet llegó a ir primero.

El madrileño y el valenciano se lanzaron a por el triunfo en una última vuelta muy igualada, y fue finalmente Martín el primero el cruzar la línea de meta. Por su parte, el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) se subió al tercer cajón del podio.

En cuanto al resto de españoles, Rodrigo fue quinto y Marcos Ramírez (KTM) concluyó en decimoquinta posición. Por su parte, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) se fue al suelo y no logró finalizar y Albert Arenas (KTM) no pudo participar después de fracturarse la clavícula derecha durante el warm up.

«Ha sido increíble»

«La carrera ha sido buena, la estrategia ha sido buena. Segunda posición, primera carrera del año, increíble», declaró Canet tras la carrera. El piloto valenciano dijo que la la única manera «para adelantarle (Jorge Martín) era por rebufo».

Canet y Martín protagonizaron una gran lucha, y el de Corbera reconoció la dificultad de pasar al madrileño. «Hemos empezado novenos, me ha costado bastante la carrera pero le he cogido, Jorge tiraba muy fuerte y nos hemos podido escapar. En la penúltima vuelta le podía pasar, pero mi intención era adelantarle en la recta, entonces hemos salido de la última curva, era buen rebufo, bien colocado, lo único malo era el viento en contra y en cuanto te salías del rebufo te bajaba la velocidad de golpe. Esto ha sido por lo que no he podido adelantarle», explicó. «Pero ha sido una carrera increíble, en la que me he sentido muy cómodo en el grupo de cabeza», dijo.