El Olímpic se anima en la Liga

roda/OLÍMPIC

RODA. Richi Paz; Héctor Sifre, Ivi, Adrián Eixea (C), Alberto Ramos, David Karg, Borja Gómez, Joel Melgarejo (Charly Gracia min. 58), Charly Meseguer (Jaime Miralles min. 76), Iván 'Tali' y Nico Leone. OLÍMPIC. David; Escobar, Momparler, Pepín (C), Berna, Matías, Juanjo, Moscardo (Martínez, m. 88), Hugo, Iván (Carrascosa, m. 68) y Colau (Ivars, m. 66). gol: 0-1. m. 92 Lolo Ivars, de penalti.a ÁRBITRO: Antonio Javier Rodríguez, auxiliado por Ricardo Esteve e Iván Gimérnez. TA T. amarillas: Amonestó a los localesEixea, Borja Gómez, Karg y Melgarejo. Por los visitantes, a Garbarino, Escobar, Moscardó e Ivars. C CAMPO: Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica.

El Olímpic venció al Roda en un encuentro que se decidió con un penalti en el último minuto. El partido estuvo marcado por la igualdad y por la falta de eficacia de cara a puerta. El Roda rompesu buena racha de resultados tras las dos últimas victorias y el Olímpic se anima en la tabla. El CD Olímpic tuvo varias ocasiones para adelantarse en el marcador , incluido un balón a la madera, pero la defensa local se mostró muy sólida hasta la jugada clave al final.